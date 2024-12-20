Hadise, Aleyna Tilki'yi sevmediği iddialarına son noktayı koydu
Hadise katıldığı bir programda bir şarkıcıyı hiç sevmediğini söylemiş ve yaptığı açıklamayla kafaları karıştırmıştı. Emrah Karaduman o ismin Aleyna Tilki olduğunu açıkladı. Sessizliğini koruyan Hadise'den beklenen paylaşım geldi.
"HİÇ SEVMİYORUM" DEMİŞTİ
İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.
Şarkıcı "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum" yanıtını vermişti.