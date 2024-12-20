Hadise, Aleyna Tilki'yi sevmediği iddialarına son noktayı koydu

Hadise katıldığı bir programda bir şarkıcıyı hiç sevmediğini söylemiş ve yaptığı açıklamayla kafaları karıştırmıştı. Emrah Karaduman o ismin Aleyna Tilki olduğunu açıkladı. Sessizliğini koruyan Hadise'den beklenen paylaşım geldi.

Hadise, Aleyna Tilki'yi sevmediği iddialarına son noktayı koydu - 1

"HİÇ SEVMİYORUM" DEMİŞTİ

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Şarkıcı "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum" yanıtını vermişti.

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Hadise, Aleyna Tilki'yi sevmediği iddialarına son noktayı koydu - 2

Hadise'nin hangi şarkıcıdan bahsettiği uzun süre merak konusu oldu. Ünlü aranjör ve DJ Emrah Karaduman, Hadise'nin bahsettiği ismi açıkladı.

Hadise, Aleyna Tilki'yi sevmediği iddialarına son noktayı koydu - 3

"TANISALAR BİRBİRLERİNİ ÇOK SEVERLER"

Karaduman, X'teki bir kullanıcının o ismin Demet Akalın olabileceğine dair yaptığı yoruma sessiz kalmadı.

Karaduman "Hiçbiri. Cevapsız Çınlama... İlk Hadise'ye gitti, şarkıya bayıldı fakat ortak proje çıkarmak istemedi. Aleyna'nın nasibiymiş. Tanısalar birbirlerini çok severler aslında da işte" yorumunda bulundu

Hadise, Aleyna Tilki'yi sevmediği iddialarına son noktayı koydu - 4

Emrah Karaduman, 2016'da Aleyna Tilki ile "Cevapsız Çınlama" şarkısına imza atmıştı.

Hadise, Aleyna Tilki'yi sevmediği iddialarına son noktayı koydu - 5

Sevmediği şarkıcının Aleyna Tilki olduğunun iddia edilmesinin ardından Hadise sessizliğini korumuştu.

Hadise, Tilki'nin "Bekleyenim" şarkısını paylaştı ve "Ne güzel yazmışsın Aleyna" notunu düştü.

Hadise, Aleyna Tilki'yi sevmediği iddialarına son noktayı koydu - 6

Hadise bu paylaşımıyla Aleyna Tilki'yi sevmediği iddialarına son noktayı koydu.

Hadise, Aleyna Tilki'yi sevmediği iddialarına son noktayı koydu - 7

Öte yandan Hadise, Sinan Akçıl ile ilişkisinin nasıl bittiği açıklamıştı. Akçıl, eski sevgiline "Ben bu hikayeyi böyle hatırlamıyorum" diye yanıt vermiş; ardından da Hadise'nin yıllar önce katıldığı ödül törenindeki konuşmasını paylaştı.

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