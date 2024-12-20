Hadise, Aleyna Tilki'yi sevmediği iddialarına son noktayı koydu

"HİÇ SEVMİYORUM" DEMİŞTİ

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Şarkıcı "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum" yanıtını vermişti.