Hadise ayrılığın detaylarını yıllar sonra anlattı: Sinan Akçıl'dan cevap gecikmedi
Son dönemde Esas Oğlan dizisiyle adından söz ettiren Hadise, İbrahim Selim'in Youtube programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren ünlü şarkıcı, isim vermeden Sinan Akçıl ile ilişkisinin nasıl bittiği açıkladı. Akçıl'dan da yanıt gecikmedi.
İlk kez bir diziyle izleyici karşısına çıkan ve dizideki performansıyla gündem olan Hadise, İbrahim Selim’in YouTube programı İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katıldı.