Hadise ayrılığın detaylarını yıllar sonra anlattı: Sinan Akçıl'dan cevap gecikmedi

Son dönemde Esas Oğlan dizisiyle adından söz ettiren Hadise, İbrahim Selim'in Youtube programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren ünlü şarkıcı, isim vermeden Sinan Akçıl ile ilişkisinin nasıl bittiği açıkladı. Akçıl'dan da yanıt gecikmedi.

Hadise ayrılığın detaylarını yıllar sonra anlattı: Sinan Akçıl'dan cevap gecikmedi - 1

İlk kez bir diziyle izleyici karşısına çıkan ve dizideki performansıyla gündem olan Hadise, İbrahim Selim’in YouTube programı İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Hadise ayrılığın detaylarını yıllar sonra anlattı: Sinan Akçıl'dan cevap gecikmedi - 2

Sahne şovları, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hadise, eski bir ilişkisi hakkında konuştu.

Hadise ayrılığın detaylarını yıllar sonra anlattı: Sinan Akçıl'dan cevap gecikmedi - 3

"AŞIRI FAZLA AYNA POZLARI..."

İsim vermeden yaşanan olayı anlatan Hadise, "Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın. Ben telefonumu laptop ile şarj ediyordum, o da 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi. Birden bilgisayara bağlayınca 'her şeyi senkronize etmek ister misin?' yazısı çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Hiç yakışmıyor. Ondan sonra bir video izledim. İyi ki de izledim" dedi.

Hadise ayrılığın detaylarını yıllar sonra anlattı: Sinan Akçıl'dan cevap gecikmedi - 4

Hadise'nin bu açıklamaları sonrası o kişinin 2009-2010 yılları arasında aşk yaşadığı Sinan Akçıl olduğu iddia edildi.

Hadise ayrılığın detaylarını yıllar sonra anlattı: Sinan Akçıl'dan cevap gecikmedi - 5

AKÇIL'DAN: ESKİ DEFTERLER KAPANDI

Sinan Akçıl'dan Hadise'ye yanıt gecikmedi. 2.sayfada yer alan habere göre; Sinan Akçıl, "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır" açıklamasında bulundu.

Hadise ayrılığın detaylarını yıllar sonra anlattı: Sinan Akçıl'dan cevap gecikmedi - 6

OLAYLI AYRILIK

14 yıl önce aşk yaşayan ünlü çiftin ayrılık nedeni Sinan Akçıl'a göre Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün bu ilişkiyi onaylamaması olsa da ikilinin Akçıl'ın telefonundaki bir video nedeniyle ayrıldığı gündem olmuştu.

Hatta o dönem Akçıl'ın "Videodaki kişi eski sevgilim" dediği fakat yine de Hadise'nin ilişkiyi sonlandırma kararı verdiği iddia edilmişti.

Hadise ayrılığın detaylarını yıllar sonra anlattı: Sinan Akçıl'dan cevap gecikmedi - 7

"YÜZÜMDE AMELİYATLI BİR ŞEY YOK"

Öte yandan İbrahim Selim'in estetik sorusuna da yanıt veren Hadise, "Yüzümde ameliyatlı bir şey yok. Sadece işte ufak dokunuşlar yani..." yanıtını verdi.

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