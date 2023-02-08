Hadise: Dayanması çok zor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem başta merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere 10 ile ağır hasar verdi. Şarkıcı Hadise de binlerce vatandaşın ölümüne neden olan deprem felaketiyle ilgili duyduğu acıyı takipçileriyle paylaştı.

Hadise: Dayanması çok zor - 1

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem 10 kenti yerle bir etti. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Hadise: Dayanması çok zor - 2

Şarkıcı Hadise Açıkgöz, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği afet bölgesi hakkında yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Hadise: Dayanması çok zor - 3

Hadise, paylaşımında "Ölümle savaşan çocuklar, bebekler, anneler, babalar, aileler... Yıkılıp giden hayaller, hayatlar ve rüyalar... Uyumaktan, yemek yemekten dahi utanan bizler... Dayanması çok zor" ifadelerini kullandı.

Hadise: Dayanması çok zor - 4

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Hadise: Dayanması çok zor - 5

10 ilde toplam can kaybı 9 bin 57'ye yükseldi. Yaralı sayısı 52 bin 979'ken yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.

Hadise: Dayanması çok zor - 6

Tüm Türkiye deprem bölgesi için seferber olurken 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi.

N-LIFE HABERLERİ

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