Hadise: Dayanması çok zor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem 10 kenti yerle bir etti. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Şarkıcı Hadise Açıkgöz, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği afet bölgesi hakkında yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
Hadise, paylaşımında "Ölümle savaşan çocuklar, bebekler, anneler, babalar, aileler... Yıkılıp giden hayaller, hayatlar ve rüyalar... Uyumaktan, yemek yemekten dahi utanan bizler... Dayanması çok zor" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
10 ilde toplam can kaybı 9 bin 57'ye yükseldi. Yaralı sayısı 52 bin 979'ken yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.
Tüm Türkiye deprem bölgesi için seferber olurken 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi.