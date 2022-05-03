Hadise evlendiğini açıkladı

"EŞİM BANA KRALİÇELER GİBİ BAKIYOR"

Konserinde Dinçerler ile evlendiğini doğrulayan Hadise, 'Prenses' şarkısını söyledikten sonra, "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama ilk kez evlendikten sonra söyledim. Eşim bana prensesler gibi değil kraliçeler gibi bakıyor" diye konuştu.

36 yaşındaki şarkıcı, sözleri üzerine izleyicilerinden alkış ve tezahürat aldı.