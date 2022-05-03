Hadise evlendiğini açıkladı

Haberler - ntv.com.tr | 03.05.2022 - 11:28
Ünlü şarkıcı Hadise'nin yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile iki gün önce Çırağan Sarayı'nda evlendiği iddiası ortaya atılmıştı.
15 Mart'ta nişanlanan çiftin, iki gün önce sessiz sedasız bir şekilde nikah masasına oturduğu ve çiftin nikahının aile arasında yapılan sade bir törenle gerçekleştiği söyleniyordu.
Şarkıcı, dün Kıbrıs'taki konserinde evlendiği iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Konserinde Dinçerler ile evlendiğini doğrulayan Hadise, 'Prenses' şarkısını söyledikten sonra, "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama ilk kez evlendikten sonra söyledim. Eşim bana prensesler gibi değil kraliçeler gibi bakıyor" diye konuştu.
36 yaşındaki şarkıcı, sözleri üzerine izleyicilerinden alkış ve tezahürat aldı.
İkilinin nikahında sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulunulduğu da öne sürülmüştü.
Şarkıcı, sevgilisi Dinçerler'den geçtiğimiz ocak ayında evlilik teklifi almıştı.
Sevgilisinin teklifine "Evet" yanıtını veren Hadise, sosyal medya hesabından "Hikayemiz şimdi başlıyor" yazılı bir video yayınlamıştı.
Öte yandan şarkıcı Demet Akalın da önceki gün sosyal medya hesabından sanatçı arkadaşı Hadise'yi tebrik etmişti.
Akalın, Instagram hesabından Hadise ve Dinçerler'in fotoğrafını, "Bayan Dinçerler, çok mutlu olun" notuyla paylaşmıştı.