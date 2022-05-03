Hadise evlendiğini açıkladı

Haberler - ntv.com.tr | 03.05.2022 - 11:28

Hadise'nin yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz günlerde gizli bir şekilde evlendiği iddia edilmişti. Şarkıcı, dün verdiği konserinde evlendiğini doğrulayarak, "Bu şarkımı ilk defa evlendikten sonra söylüyorum. Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor" dedi.

Hadise evlendiğini açıkladı - 1

Ünlü şarkıcı 'nin yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile iki gün önce Çırağan Sarayı'nda evlendiği iddiası ortaya atılmıştı.

15 Mart'ta nişanlanan çiftin, iki gün önce sessiz sedasız bir şekilde nikah masasına oturduğu ve çiftin nikahının aile arasında yapılan sade bir törenle gerçekleştiği söyleniyordu.

Şarkıcı, dün Kıbrıs'taki konserinde evlendiği iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Hadise evlendiğini açıkladı - 2

"EŞİM BANA KRALİÇELER GİBİ BAKIYOR"

Konserinde Dinçerler ile evlendiğini doğrulayan Hadise, 'Prenses' şarkısını söyledikten sonra, "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama ilk kez evlendikten sonra söyledim. Eşim bana prensesler gibi değil kraliçeler gibi bakıyor" diye konuştu.

36 yaşındaki şarkıcı, sözleri üzerine izleyicilerinden alkış ve tezahürat aldı.

Hadise evlendiğini açıkladı - 3

İkilinin nikahında sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulunulduğu da öne sürülmüştü.

Şarkıcı, sevgilisi Dinçerler'den geçtiğimiz ocak ayında evlilik teklifi almıştı.

Sevgilisinin teklifine "Evet" yanıtını veren Hadise, sosyal medya hesabından "Hikayemiz şimdi başlıyor" yazılı bir video yayınlamıştı.

Hadise evlendiğini açıkladı - 4

"BAYAN DİNÇERLER"

Öte yandan şarkıcı Demet Akalın da önceki gün sosyal medya hesabından sanatçı arkadaşı Hadise'yi tebrik etmişti.

Akalın, Instagram hesabından Hadise ve Dinçerler'in fotoğrafını, "Bayan Dinçerler, çok mutlu olun" notuyla paylaşmıştı.

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