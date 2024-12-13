Hadise ideal sevgiliyi tarif etti: Yakışıklılık bir yere kadar bence

İlk kez bir diziyle izleyici karşısına çıkan ve dizideki performansıyla gündem olan Hadise, "ideal sevgili"nin nasıl olması gerektiği hakkında konuştu.

Esas Oğlan dizisiyle gündeme gelen yıldız, bir sevgilinin destekçi olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.