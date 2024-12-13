Hadise ideal sevgiliyi tarif etti: Yakışıklılık bir yere kadar bence
Son dönemde Esas Oğlan dizisiyle adından söz ettiren Hadise, "ideal sevgili"de olması gereken özellikleri sıraladı. Şarkıcı "Bir film izledikten sonra film üzerine sohbet edemiyorsan bu bir ilişki değildir" ifadelerini kullandı.
İlk kez bir diziyle izleyici karşısına çıkan ve dizideki performansıyla gündem olan Hadise, "ideal sevgili"nin nasıl olması gerektiği hakkında konuştu.
Esas Oğlan dizisiyle gündeme gelen yıldız, bir sevgilinin destekçi olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.