Hadise ile boşanma kararı alan Mehmet Dinçerler: Hadise'yi en çok destekleyen kişi oldum

Haberler - ntv.com.tr | 15.09.2022 - 17:32 - Son Güncelleme : 15.09.2022 - 17:45
Şarkıcı Hadise, dört ay önce evlendiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile boşanma kararını açıkladıktan sonra Dinçerler’den açıklama gecikmedi.
Dinçerler hesabından "Çok özel ve hassas olan bu konuda sessiz kalmak en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Gelinen durumda ise yapılan yakıştırmaları görünce susmanın şahsıma, aileme ve özellikle çok emek verdiğim son 1 seneme haksızlık olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İş insanı, "Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum" dedi.
Dinçerle konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum. Sevgiler... "
Sosyal medya hesabından iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Dinçerler kısa bir süre sonra hesabını kapattı.
Hadise son açıklamasında "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar dilerim. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" diye konuşmuştu.
Ünlü şarkıcı boşanma kararını paylaşmadan öncel hamilelik söylentilerine “Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; ısrarla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum. Bilginize…” açıklamasını getirmişti.