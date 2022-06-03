Hadise ile Mehmet Dinçerler İtalya’da düğün yapacak

Haberler | 03.06.2022 - 10:07

Geçtiğimiz nisan ayında aile arasında sade bir törenle nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler eylül ayında İtalya’da düğün yapacak.

Hadise ile Mehmet Dinçerler İtalya’da düğün yapacak - 1

Ünlü şarkıcı  (36) ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, 30 Nisan’da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Hadise ile Mehmet Dinçerler İtalya’da düğün yapacak - 2

Çiftin, Çırağan Sarayı’ndaki düğününe yalnızca aile fertleri katılmış, hatta yakın arkadaşları bile çağırılmamıştı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler İtalya’da düğün yapacak - 3

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre çift, yakın dostlarıyla da evliliklerini kutlamak için eylül ayında İtalya’da düğün yapacak.

Hadise ile Mehmet Dinçerler İtalya’da düğün yapacak - 4

İtalya’da dostlarıyla 2-3 günlük bir düğün eğlencesi de yapmayı planlayan ikili hazırlıklara şimdiden başladı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler İtalya’da düğün yapacak - 5

"EŞİM BANA KRALİÇELER GİBİ BAKIYOR"

Hadise evlilik sonrası, "Eşim bana prensesler gibi değil kraliçeler gibi bakıyor" açıklamasıyla da gündeme gelmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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