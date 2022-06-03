Hadise ile Mehmet Dinçerler İtalya’da düğün yapacak

Haberler | 03.06.2022 - 10:07
Ünlü şarkıcı Hadise (36) ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, 30 Nisan’da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.
Çiftin, Çırağan Sarayı’ndaki düğününe yalnızca aile fertleri katılmış, hatta yakın arkadaşları bile çağırılmamıştı.
Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre çift, yakın dostlarıyla da evliliklerini kutlamak için eylül ayında İtalya’da düğün yapacak.
İtalya’da dostlarıyla 2-3 günlük bir düğün eğlencesi de yapmayı planlayan ikili hazırlıklara şimdiden başladı.
Hadise evlilik sonrası, "Eşim bana prensesler gibi değil kraliçeler gibi bakıyor" açıklamasıyla da gündeme gelmişti.