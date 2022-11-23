Hadise isyan etti: Bir grup tarafından taciz ediliyorum

"SİZ KİMSİNİZ? ALLAH MISINIZ?"

"İnsan diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları. Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım. Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise’yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar?



Ben artık burdan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma TECAVÜZ! Hiçbir kadın ünlü ya da ünsüz bu şekilde tehdit edilemez, hiç kimseye böyle bir şantaj yapılamaz. Bu tecavüzün durması için savaşacağım! Sadece kendim için değil, benim gibi aynı şeyleri yaşayan, yaşayacak olan kadınlar ve kadın meslektaşlarım için savaşacağım.



Siz kimsiniz? Allah mısınız?

Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok!

Burdan Türk adaletine sesleniyorum ve güveniyorum. Bu her insan hakkında bel altı konuşma hakkını kendinde gören programların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor, magazin dediğiniz şey insanları tehdit etmek değildir.



Saygılarımla,

Hadise"