Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi?

Haberler - ntv.com.tr | 02.05.2022 - 11:32
Ünlü şarkıcı Hadise'nin yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile iki gün önce Çırağan Sarayı'nda evlendiği iddiası ortaya atıldı.
15 Mart'ta nişanlanan çiftin, iki gün önce sessiz sedasız nikah masasına oturduğu konuşuluyor.
Çiftin nikahının aile arasında yapılan sade bir törenle gerçekleştiği biliniyor.
Öte yandan ikilinin nikahında sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulunulduğu da öne sürüldü.
36 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi Dinçerler'den geçtiğimiz ocak ayında evlilik teklifi almıştı.
Sevgilisinin teklifine "Evet" yanıtını veren Hadise, sosyal medya hesabından "Hikayemiz şimdi başlıyor" yazılı bir video yayınlamıştı.
Öte yandan şarkıcı Demet Akalın da dün sosyal medya hesabından sanatçı arkadaşı Hadise'yi tebrik etti.
Akalın, Instagram hesabından Hadise ve Dinçerler'in fotoğrafını, "Bayan Dinçerler, çok mutlu olun" notuyla paylaştı.