Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi?

Haberler - ntv.com.tr | 02.05.2022 - 11:32

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in iki gün önce Çırağan Sarayı'nda evlendikleri iddia edildi. Demet Akalın'ın ünlü şarkıcıyı sosyal medya üzerinden tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi? - 1

Ünlü şarkıcı 'nin yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile iki gün önce Çırağan Sarayı'nda evlendiği iddiası ortaya atıldı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi? - 2

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

15 Mart'ta nişanlanan çiftin, iki gün önce sessiz sedasız nikah masasına oturduğu konuşuluyor.

Çiftin nikahının aile arasında yapılan sade bir törenle gerçekleştiği biliniyor.

Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi? - 3

FOTOĞRAF ÇEKİMİNE İZİN VERİLMEDİ

Öte yandan ikilinin nikahında sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulunulduğu da öne sürüldü. 

Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi? - 4

36 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi Dinçerler'den geçtiğimiz ocak ayında evlilik teklifi almıştı.

Sevgilisinin teklifine "Evet" yanıtını veren Hadise, sosyal medya hesabından "Hikayemiz şimdi başlıyor" yazılı bir video yayınlamıştı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi? - 5

"BAYAN DİNÇERLER"

Öte yandan şarkıcı Demet Akalın da dün sosyal medya hesabından sanatçı arkadaşı Hadise'yi tebrik etti.

Akalın, Instagram hesabından Hadise ve Dinçerler'in fotoğrafını, "Bayan Dinçerler, çok mutlu olun" notuyla paylaştı.

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