Hadise, yönetmen Şenol Sönmez ile aşkını resmen ilan etti
Ünlü şarkıcı Hadise son olarak Esas Oğlan dizisindeki performansıyla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile hakkında çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu. İşte Hadise'den aşk pozu...
Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisi izleyiciye buluştu. Hadise'nin, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.