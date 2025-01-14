Hadise, yönetmen Şenol Sönmez ile aşkını resmen ilan etti

Ünlü şarkıcı Hadise son olarak Esas Oğlan dizisindeki performansıyla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile hakkında çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu. İşte Hadise'den aşk pozu...

Hadise, yönetmen Şenol Sönmez ile aşkını resmen ilan etti - 1

Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisi izleyiciye buluştu. Hadise'nin, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Hadise, yönetmen Şenol Sönmez ile aşkını resmen ilan etti - 2

AŞKINI İLAN ETTİ

Ünlü şarkıcı, çekimler sırasında aşk yaşamaya başladığı iddia edilen yönetmen Şenol Sönmez’le aşkını ilan etti.

Hadise, yönetmen Şenol Sönmez ile aşkını resmen ilan etti - 3

Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısıyla paylaşım yapan Hadise ilk kez sevgilisi ile bir pozunu paylaştı.

Hadise, yönetmen Şenol Sönmez ile aşkını resmen ilan etti - 4

İkilinin pozu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Hadise, yönetmen Şenol Sönmez ile aşkını resmen ilan etti - 5

ESAS OĞLAN HAKKINDA

Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen Hadise dizide başrolleri paylaşıyor. Aradığı aşkı bir türlü bulamayan iki kadının hikayesini anlatan dizi, dijital platformda yayınlandı.

Hadise, yönetmen Şenol Sönmez ile aşkını resmen ilan etti - 6

ŞENOL SÖNMEZ KİMDİR?

44 yaşındaki ünlü yönetmen Öldür Beni Sevgilim, Mutluluk Zamanı, Hayat Öpücüğü, Leke, Sana Söz, İnci Taneleri, Kağıt Ev ve Esas Oğlan gibi yapımlarla tanınıyor.

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