Hadise'den 2 yıl sonra gelen Mehmet Dinçerler itirafı

"GENEL ANLAMDA YORUMLAR ÇOK GÜZEL"

İlk kez bir dizide rol alan Hadise, oyunculuğu ve diziye gelen yorumlar hakkında konuşmuştu.

Hadise "Çok sevildi. Tabii ki sevmeyenler de olur sevenler de. Aynı şarkılarımız da olduğu gibi. Sevilmeyen şarkılarımız da oluyor. Ben çok mutluyum çünkü genel anlamda yorumlar çok güzel. Sektörden çok güzel yorumlar geldi" ifadelerini kullandı.

"Ben çok heyecanlıyım, bu benim için yeni bir dönem o yüzden çok mutluyum" diyen Hadise'ye oyunculuğa devam edip etmeyeceği soruldu. Şarkıcı "Valla sıcak bakıyorum, oyunculuğu sevdim" yanıtı verdi.