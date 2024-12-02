Hadise'den 2 yıl sonra gelen Mehmet Dinçerler itirafı
İlk kez bir diziyle izleyici karşısına çıkan ve performansıyla adından söz ettiren Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler ile ilgili neden konuşmadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hadise oyuncu oldu! Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisi izleyiciyle buluştu.
İlk kez bir dizide rol alan Hadise, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına Seda Bakan ile konuk oldu. Ünlü şarkıcı, eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında neden konuşmadığını açıkladı.