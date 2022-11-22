 Hadise'den ayna pozu - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Hadise'den ayna pozu

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, konserleri ve stiliyle de adından söz ettiriyor Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, son olarak aynadan çektiği fotoğrafı siyah beyaz olarak takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin paylaşımına düştüğü not dikkatlerden kaçmadı.

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Son dönemde biten evliliği ve konser maratonuyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

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SİYAH BEYAZ PAYLAŞIM

Ünlü isim, son olarak aynadan çektiği kareyi, takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin "My ambition is attractive" (Benim hırsım çekici) notu da dikkatlerden kaçmadı.

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MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ

Öte yandan ünlü şarkıcı, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatını birleştirmişti. Ancak Hadise'nin mutluluğu kısa sürmüştü.

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Beş aylık evliliğini tek celsede bitiren ünlü isim, boşandıktan sonra Riva'da Dinçerler ile birlikte oturduğu evden taşınmış ve 40 milyon TL'ye Yeniköy'de satın aldığı yeni evine geçmişti.

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30 BİN TL'LİK KONSER STİLİ

Boşanma sonrası Instagram'ı aktif olarak ünlü isim, geçtiğimiz günlerde Ankara konserinde çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Hadise'den ayna pozu - 6

Hadise'nin konserde giydiği David Koma imzalı elbisesinin 23 bin TL, Paris Texas markasına ait çizmesinin ise 8 bin 500 TL olması gündem olmuştu.

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