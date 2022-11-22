Hadise'den ayna pozu

Son dönemde biten evliliği ve konser maratonuyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
Ünlü isim, son olarak aynadan çektiği kareyi, takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin "My ambition is attractive" (Benim hırsım çekici) notu da dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan ünlü şarkıcı, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatını birleştirmişti. Ancak Hadise'nin mutluluğu kısa sürmüştü.
Beş aylık evliliğini tek celsede bitiren ünlü isim, boşandıktan sonra Riva'da Dinçerler ile birlikte oturduğu evden taşınmış ve 40 milyon TL'ye Yeniköy'de satın aldığı yeni evine geçmişti.
Boşanma sonrası Instagram'ı aktif olarak ünlü isim, geçtiğimiz günlerde Ankara konserinde çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Hadise'nin konserde giydiği David Koma imzalı elbisesinin 23 bin TL, Paris Texas markasına ait çizmesinin ise 8 bin 500 TL olması gündem olmuştu.