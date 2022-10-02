Hadise'den boşanma sonrası ilk konser: Siz olmasanız ben burada olamam

Geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler’den 30 Eylül Cuma günü tek celsede boşanan Hadise, Beşiktaş’ta konser verdi.
‘Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısıyla konsere başlayan 36 yaşındaki şarkıcı, Beşiktaşlı seyircilere "Hoş geldiniz, siz olmasanız ben burada olamam” diye seslendi.
Şarkıcı sözlerine “İyi ki varsınız hepinizi çok seviyorum. Bu sevgi, aşk bambaşka! İyi ki varsınız, bu gece eğleniyor muyuz?" diye devam etti.
Hadise dilekçesinde Dinçerler’in sanat hayatını kısıtladığını, bu durumun baskıya dönüştüğünü belirtip eşinin düğünde takılan takılar konusunda da kriz çıkardığını iddia etmişti.
Hadise, dilekçesinde ayrıca Dinçerler'in evlendikten sonra davranışlarında değişmeler olduğunu, sanat hayatına yönelik kıskançlıklarından dolayı kısıtlamalarda bulunmaya başladığını öne sürmüştü. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada, "Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaştı, bu da beni yıprattı. Yaşananlar sadece kişisel hayatımı değil, sanat hayatımı da etkiledi" demişti.