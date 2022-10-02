Hadise'den boşanma sonrası ilk konser: Siz olmasanız ben burada olamam

Hadise, dilekçesinde ayrıca Dinçerler'in evlendikten sonra davranışlarında değişmeler olduğunu, sanat hayatına yönelik kıskançlıklarından dolayı kısıtlamalarda bulunmaya başladığını öne sürmüştü. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada, "Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaştı, bu da beni yıprattı. Yaşananlar sadece kişisel hayatımı değil, sanat hayatımı da etkiledi" demişti.