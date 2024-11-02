Hadise'den "Dilber" paylaşımı: Evin barkın yok mu?

Geçtiğimiz günlerde 39 yaşına basan ve doğum günü kareleriyle adından söz ettiren Hadise, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Hadise'den "Dilber" paylaşımı: Evin barkın yok mu? - 1

HADİSE OYUNCU OLDU

Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisi yakında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilen yıldız, 22 Ekim'de 39 yaşına bastı. Doğum günü kareleriyle adından söz ettiren Hadise, ünlü dizi karakteri "Dilber"e gönderme yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Hadise'den "Dilber" paylaşımı: Evin barkın yok mu? - 2

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşıma  "Dilber, evin barkın yok mu? YOK!" notunu düştü.

Hadise'den "Dilber" paylaşımı: Evin barkın yok mu? - 3

İnci Taneleri dizisinde yer alan Dilber karakterine gönderme yapan şarkıcının paylaşımına beğeni yağdı.

Hadise'den "Dilber" paylaşımı: Evin barkın yok mu? - 4

YENİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan ile başrolleri paylaşan şarkıcının, yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Hadise'den "Dilber" paylaşımı: Evin barkın yok mu? - 5

Arkadaşlıkla başlayan bu birlikteliğin 2 aydır gözlerden uzak sürdüğü öğrenildi.

Hadise'den "Dilber" paylaşımı: Evin barkın yok mu? - 6

ESAS OĞLAN HAKKINDA

Ekranın iki başarılı ismi Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen Hadise dizide başrolleri paylaşıyor.

Hadise'den "Dilber" paylaşımı: Evin barkın yok mu? - 7

Seda Bakan ve Hadise’ye “Esas Oğlan”da Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman eşlik ediyor.

Hadise'den "Dilber" paylaşımı: Evin barkın yok mu? - 8

Seda Bakan çekimlerin bitmesinin ardından “Çekimler nasıl başladı, nasıl bitti hiç anlamadım. ‘Esas Oğlan’ yazımı renklendiren, çok tatlı bir iş oldu. Gerçekten çok eğlendik. Aşırı heyecanlıyım ve çok merak ediyorum çektiğimiz işi. Çok mutluyum” dedi.

Hadise'den "Dilber" paylaşımı: Evin barkın yok mu? - 9

Hadise ise “Bütün bu süreç; yaşadığım heyecan, öğrendiklerim bana o kadar çok şey kattı ki… Yepyeni bir dünyaya girmek, bir karakteri canlandırmak muhteşem bir duygu. Bu teklifi aldığımda ‘Seda Bakan olmadan olmaz’ demiştim, iyi ki demişim! Arkadaşımla hem özel hayatımda hem profesyonel anlamda anlaşabilmek, ondan çok şey öğrenmek, eğlenmek, beraber büyümek bana çok şey kattı. Yönetmenimiz, bütün ekip, tüm oyuncular… Herkese minnettarım. ‘İyi ki!’ dediğim bir iş oldu” diye ekledi.

Hadise'den "Dilber" paylaşımı: Evin barkın yok mu? - 10

BKM yapımı dizide Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı, Yılmaz Bayraktar gibi oyuncular da yer aldı.

“Esas Oğlan”ı Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk birlikte kaleme aldı. 

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan iki kadının hikayesini anlatan dizi,

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