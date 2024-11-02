Hadise'den "Dilber" paylaşımı: Evin barkın yok mu?
Geçtiğimiz günlerde 39 yaşına basan ve doğum günü kareleriyle adından söz ettiren Hadise, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
HADİSE OYUNCU OLDU
Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisi yakında izleyiciyle buluşacak.
Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilen yıldız, 22 Ekim'de 39 yaşına bastı. Doğum günü kareleriyle adından söz ettiren Hadise, ünlü dizi karakteri "Dilber"e gönderme yaptı.