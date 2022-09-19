Hadise'den geri istenen düğün takıları için Yargıtay'dan karar çıktı

"İDDİALARI ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUM"

İş insanı, "Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum" dedi.

Dinçerler konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum. Sevgiler... "

Sosyal medya hesabından iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Dinçerler kısa bir süre sonra hesabını kapattı.