Hadise'den geri istenen düğün takıları için Yargıtay'dan karar çıktı

Haberler - ntv.com.tr | 19.09.2022 - 11:57 - Son Güncelleme : 19.09.2022 - 11:58
Nisan ayında evlendiği Hadise ile boşanma sürecinde olan Mehmet Dinçerler’in takıları geri istemesiyle ilgili karar Yargıtay’dan çıktı.
Sabah’ın haberine göre, düğünde takılan takıların kime kalacağı konusu Yargıtay’ın emsal kararıyla çözüme kavuştu.
Kurul, düğün sırasında takılan ziynet eşyaların ve paraların kadına bağışlanmış sayıldığına ve kadının kişisel malı sayıldığına hükmetti.
Hadise’den yana verilen karar “Düğün takıları kadınındır” şeklinde oldu.
Dört aylık eşi Dinçerler’e boşanma davası açan Hadise, Ataşehir konserinde parmağındaki yüzüğü çıkararak yere fırlatmıştı. Yıldızın yüzüğünü fırlattığı esnada ise 'Prenses' şarkısı çalıyordu. Hadise “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” kısmında parmağındaki yüzüğü çıkararak yere fırlattı.
Şarkıcının parmağındaki yüzüğü, eşi eşinin evlenirken verdiği 3 milyon liralık yüzüğe gönderme olarak fırlattığı düşünülüyor.
Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açan Hadise'nin dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede, şarkıcı Dinçerler’in sanat hayatını kısıtladığını, bu durumun baskıya dönüştüğünü belirtip eşinin düğünde takılan takılar konusunda da kriz çıkardığını iddia etti.
Hadise, dilekçesinde ayrıca Dinçerler'in evlendikten sonra davranışlarında değişmeler olduğunu, sanat hayatına yönelik kıskançlıklarından dolayı kısıtlamalarda bulunmaya başladığını anlattı.
Ünlü şarkıcı, "Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaştı, bu da beni yıprattı. Yaşananlar sadece kişisel hayatımı değil, sanat hayatımı da etkiledi" dedi. Hadise, Dinçerler'le arasında çıkan uyumsuzluklar nedeniyle ayrı yaşamaya başladıklarını belirtip maddi manevi hiçbir tazminat talebinde bulunmadığını söyledi. 36 yaşındaki şarkıcı Dinçerler'in düğünde takılan takıları geri istediğini ve bu yüzden kriz çıkardığını söyledi.
Hadise'nin boşanma kararını açıkladıktan sonra Dinçerler’den açıklama gecikmemişti. Dinçerler hesabından "Çok özel ve hassas olan bu konuda sessiz kalmak en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Gelinen durumda ise yapılan yakıştırmaları görünce susmanın şahsıma, aileme ve özellikle çok emek verdiğim son 1 seneme haksızlık olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İş insanı, "Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum" dedi.
Dinçerler konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum. Sevgiler... "
Sosyal medya hesabından iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Dinçerler kısa bir süre sonra hesabını kapattı.