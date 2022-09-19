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Hadise'den geri istenen düğün takıları için Yargıtay'dan karar çıktı

Haberler - ntv.com.tr | 19.09.2022 - 11:57 - Son Güncelleme : 19.09.2022 - 11:58

Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine giren Hadise için boşanma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesi üzerine Yargıtay’dan karar geldi.

Hadise'den geri istenen düğün takıları için Yargıtay'dan karar çıktı - 1

Nisan ayında evlendiği  ile boşanma sürecinde olan Mehmet Dinçerler’in takıları geri istemesiyle ilgili karar Yargıtay’dan çıktı.

Hadise'den geri istenen düğün takıları için Yargıtay'dan karar çıktı - 2

Sabah’ın haberine göre, düğünde takılan takıların kime kalacağı konusu Yargıtay’ın emsal kararıyla çözüme kavuştu.

Hadise'den geri istenen düğün takıları için Yargıtay'dan karar çıktı - 3

HADİSE'DEN YANA KARAR VERİLDİ

Kurul, düğün sırasında takılan ziynet eşyaların ve paraların kadına bağışlanmış sayıldığına ve kadının kişisel malı sayıldığına hükmetti. 

Hadise’den yana verilen karar “Düğün takıları kadınındır” şeklinde oldu.

Hadise'den geri istenen düğün takıları için Yargıtay'dan karar çıktı - 4

YÜZÜĞÜ YERE FIRLATTI

Dört aylık eşi Dinçerler’e boşanma davası açan Hadise, Ataşehir konserinde parmağındaki yüzüğü çıkararak yere fırlatmıştı. Yıldızın yüzüğünü fırlattığı esnada ise 'Prenses' şarkısı çalıyordu. Hadise “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” kısmında parmağındaki yüzüğü çıkararak yere fırlattı.

Hadise'den geri istenen düğün takıları için Yargıtay'dan karar çıktı - 5

Şarkıcının parmağındaki yüzüğü, eşi eşinin evlenirken verdiği 3 milyon liralık yüzüğe gönderme olarak fırlattığı düşünülüyor.

Hadise'den geri istenen düğün takıları için Yargıtay'dan karar çıktı - 6

DİLEKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açan Hadise'nin dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede, şarkıcı Dinçerler’in sanat hayatını kısıtladığını, bu durumun baskıya dönüştüğünü belirtip eşinin düğünde takılan takılar konusunda da kriz çıkardığını iddia etti.

Hadise, dilekçesinde ayrıca Dinçerler'in evlendikten sonra davranışlarında değişmeler olduğunu, sanat hayatına yönelik kıskançlıklarından dolayı kısıtlamalarda bulunmaya başladığını anlattı.

Hadise'den geri istenen düğün takıları için Yargıtay'dan karar çıktı - 7

TAKILARI GERİ İSTEDİ

Ünlü şarkıcı, "Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaştı, bu da beni yıprattı. Yaşananlar sadece kişisel hayatımı değil, sanat hayatımı da etkiledi" dedi. Hadise, Dinçerler'le arasında çıkan uyumsuzluklar nedeniyle ayrı yaşamaya başladıklarını belirtip maddi manevi hiçbir tazminat talebinde bulunmadığını söyledi. 36 yaşındaki şarkıcı Dinçerler'in düğünde takılan takıları geri istediğini ve bu yüzden kriz çıkardığını söyledi.

Hadise'den geri istenen düğün takıları için Yargıtay'dan karar çıktı - 8

DİNÇERLER SESSİZ KALMADI

Hadise'nin boşanma kararını açıkladıktan sonra Dinçerler’den açıklama gecikmemişti. Dinçerler hesabından "Çok özel ve hassas olan bu konuda sessiz kalmak en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Gelinen durumda ise yapılan yakıştırmaları görünce susmanın şahsıma, aileme ve özellikle çok emek verdiğim son 1 seneme haksızlık olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hadise'den geri istenen düğün takıları için Yargıtay'dan karar çıktı - 9

"İDDİALARI ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUM"

İş insanı, "Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum" dedi.

Dinçerler konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum. Sevgiler... " 

Sosyal medya hesabından iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Dinçerler kısa bir süre sonra hesabını kapattı.

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