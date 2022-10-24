Hadise'nin doğum günü kutlaması: Efsane bir kadınım

Dört ay önce Çırağan Sarayı'nda evlendiği Mehmet Dinçerler ile yakın zamanda boşanan şarkıcı Hadise, 37'inci doğum gününü yakın dostlarıyla kutladı.
Doğum günü pastasını keserken bir pozunu paylaşan Hadise, "İyi ki doğdun ben. Efsane bir kadınım. Olağanüstü kadın, o benim” notunu düştü.
Ünlü şarkıcının doğum günü kutlamasında yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Oyuncu Seda Bakan da partiye katılan isimlerdendi.
Şarkıcının üç katlı doğum günü pastasının yanındaki şarkıcıya ait fotoğraflar, takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Şarkıcı, kutlama için kahverengi ip askılı bir elbise tercih etti.
İşte Hadise'nin doğum gününden yapılan paylaşımlar...