Hadise'nin doğum günü kutlaması: Efsane bir kadınım

37'nci yaşını kutlayan ünlü şarkısı Hadise, doğum partisinden paylaşım yaparken "Efsane bir kadınım. Olağanüstü bu kadın benim" ifadelerini kullandı.

Hadise'nin doğum günü kutlaması: Efsane bir kadınım - 1

Dört ay önce Çırağan Sarayı'nda evlendiği Mehmet Dinçerler ile yakın zamanda boşanan şarkıcı Hadise, 37'inci doğum gününü yakın dostlarıyla kutladı.

Hadise'nin doğum günü kutlaması: Efsane bir kadınım - 2

"OLAĞANÜSTÜ KADIN, O BENİM"

Doğum günü pastasını keserken bir pozunu paylaşan Hadise, "İyi ki doğdun ben. Efsane bir kadınım. Olağanüstü kadın, o benim” notunu düştü.

Hadise'nin doğum günü kutlaması: Efsane bir kadınım - 3

Ünlü şarkıcının doğum günü kutlamasında yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Oyuncu Seda Bakan da partiye katılan isimlerdendi.

Hadise'nin doğum günü kutlaması: Efsane bir kadınım - 4

Şarkıcının üç katlı doğum günü pastasının yanındaki şarkıcıya ait fotoğraflar, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Hadise'nin doğum günü kutlaması: Efsane bir kadınım - 5

Şarkıcı, kutlama için kahverengi ip askılı bir elbise tercih etti.  

İşte Hadise'nin doğum gününden yapılan paylaşımlar...

Hadise'nin doğum günü kutlaması: Efsane bir kadınım - 6
Hadise'nin doğum günü kutlaması: Efsane bir kadınım - 7

N-LIFE HABERLERİ

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