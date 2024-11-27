Hafsanur Sancaktutan: 'Adam yok' dedim âlâsını buldum

Brezilya'dan dönen Hafsanur Sancaktutan İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Muhabir Online'ın haberine göre, oyuncu "Brezilya'da olabildiğince forma topladım. Bir tanesini de Kubilay'a aldım. Bana oraya çiçek yolladı, ben 'Herhalde Kubilay'dan değildir' dedim ama gerçekten çok romantikti" ifadelerini kullandı.