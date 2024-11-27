Hafsanur Sancaktutan: 'Adam yok' dedim âlâsını buldum

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan kısa bir süre önce meslektaşı Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açtı. Aka, iş için Brezilya'ya giden sevgilisine çiçek göndermişti. Sancaktutan, sevgilisinin jesti hakkında konuştu.

Hafsanur Sancaktutan: 'Adam yok' dedim âlâsını buldum - 1

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, uzun bir aradan sonra Siyah Kalp adlı diziyle ekranlara döndü.

Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte ilk fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Hafsanur Sancaktutan: 'Adam yok' dedim âlâsını buldum - 2

Aşkları tam gaz devam eden ünlü çiftten Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde iş için Brezilya'da olan sevgilisine çiçek yolladı.

Hafsanur Sancaktutan: 'Adam yok' dedim âlâsını buldum - 3

Sancaktutan, Aka'nın bu jesti karşısında sevincini, "Aşırı şımardım. Çünkü Brezilya'ya da çiçek göndermezsin" sözleriyle paylaştı.

Hafsanur Sancaktutan: 'Adam yok' dedim âlâsını buldum - 4

Sevgilisinin bu sözlerine kayıtsız kalmayan Kubilay Aka da aynı kareyi "Sen şımar diye hep" notuyla paylaştı.

Hafsanur Sancaktutan: 'Adam yok' dedim âlâsını buldum - 5

Brezilya'dan dönen Hafsanur Sancaktutan İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Muhabir Online'ın haberine göre, oyuncu "Brezilya'da olabildiğince forma topladım. Bir tanesini de Kubilay'a aldım. Bana oraya çiçek yolladı, ben 'Herhalde Kubilay'dan değildir' dedim ama gerçekten çok romantikti" ifadelerini kullandı.

Hafsanur Sancaktutan: 'Adam yok' dedim âlâsını buldum - 6

Oyuncuya aylar önce "Adam yok piyasada" ifadeleri hatırlatılınca Sancaktutan "Alâsını buldum" yanıtını verdi.

Hafsanur Sancaktutan: 'Adam yok' dedim âlâsını buldum - 7

Hafsanur Sancaktutan geçen aylarda "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam yok" yanıtıyla çok konuşulmuştu.

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