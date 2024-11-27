Hafsanur Sancaktutan: 'Adam yok' dedim âlâsını buldum
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan kısa bir süre önce meslektaşı Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açtı. Aka, iş için Brezilya'ya giden sevgilisine çiçek göndermişti. Sancaktutan, sevgilisinin jesti hakkında konuştu.
Bir süredir kendisi gibi oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, uzun bir aradan sonra Siyah Kalp adlı diziyle ekranlara döndü.
Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte ilk fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşmıştı.