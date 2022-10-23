Hafsanur Sancaktutan sosyal medya takipçilerini ikiye böldü

Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada tartışma başlattı. Kimi takipçisi Sancaktutan'ın gönderisine 'photoshop' uyguladığını dile getirirken, kimisi ise paylaşımın filtresiz olduğunu iddia etti.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medya takipçilerini ikiye böldü - 1

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, önceki akşam sevgilisi Deniz Can Aktaş'ın rol aldığı 'Bandırma Füze Kulübü' filminin galasına katıldı.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medya takipçilerini ikiye böldü - 2

22 yaşındaki Sancaktutan, davet öncesinde hazırlık sürecini de takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, ayna karşısında verdiği bu pozları yayınladı.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medya takipçilerini ikiye böldü - 3

1.63 metre boyundaki Hafsanur Sancaktutan'ın bacak boyu sosyal medya kullancılarının dikkatinden kaçmadı.

Takipçilerini ikiye bölen oyuncuya, "Bir fotoğrafa bu kadar photoshop uygulanmaz", "Photoshop’un ayarı biraz kaçmış", "Yüzünün güzelliğini nasıl böyle harcarsın" şeklinde yorumlar yağdı. 

Hafsanur Sancaktutan sosyal medya takipçilerini ikiye böldü - 4

Bazı kullanıcılar ise fotoğrafta Photoshop uygulanmadığını düşündüklerini belirterek, Sancaktutan'a övgüler yağdırdı.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medya takipçilerini ikiye böldü - 5

Öte yandan uzun süredir oyuncu Deniz Can Aktaş ile bir birliktelik yaşayan Sancaktutan, daha önce, "O da çok yoğun, çok denk gelemiyoruz. Zaman geçiremiyoruz ama yazı düşünüyoruz. Boş zamanları düşünüyoruz. Ben Çeşme'de çalışırken de ayrı kaldık ama anlayışlıyız bu konuda" şeklinde konuşmuştu.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medya takipçilerini ikiye böldü - 6

Oyuncu, "Senaryo okurken fikir alışverişi yapıyor musunuz?" sorusuna, "Fikir alışverişi oluyor ama tercih yine kişinin kendisine kalıyor" yanıtını vermişti.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medya takipçilerini ikiye böldü - 7

"ARAMIZDA KISKANÇLIK YOK"

Aralarında kıskançlık olmadığını da ifade eden Hafsanur Sancaktutan, "İkimiz de aynı sektördeyiz ve hiç böyle bir şey yaşamadık" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER