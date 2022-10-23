Hafsanur Sancaktutan sosyal medya takipçilerini ikiye böldü

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, önceki akşam sevgilisi Deniz Can Aktaş'ın rol aldığı 'Bandırma Füze Kulübü' filminin galasına katıldı.
22 yaşındaki Sancaktutan, davet öncesinde hazırlık sürecini de takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, ayna karşısında verdiği bu pozları yayınladı.
1.63 metre boyundaki Hafsanur Sancaktutan'ın bacak boyu sosyal medya kullancılarının dikkatinden kaçmadı.
Takipçilerini ikiye bölen oyuncuya, "Bir fotoğrafa bu kadar photoshop uygulanmaz", "Photoshop’un ayarı biraz kaçmış", "Yüzünün güzelliğini nasıl böyle harcarsın" şeklinde yorumlar yağdı.
Bazı kullanıcılar ise fotoğrafta Photoshop uygulanmadığını düşündüklerini belirterek, Sancaktutan'a övgüler yağdırdı.
Öte yandan uzun süredir oyuncu Deniz Can Aktaş ile bir birliktelik yaşayan Sancaktutan, daha önce, "O da çok yoğun, çok denk gelemiyoruz. Zaman geçiremiyoruz ama yazı düşünüyoruz. Boş zamanları düşünüyoruz. Ben Çeşme'de çalışırken de ayrı kaldık ama anlayışlıyız bu konuda" şeklinde konuşmuştu.
Oyuncu, "Senaryo okurken fikir alışverişi yapıyor musunuz?" sorusuna, "Fikir alışverişi oluyor ama tercih yine kişinin kendisine kalıyor" yanıtını vermişti.
Aralarında kıskançlık olmadığını da ifade eden Hafsanur Sancaktutan, "İkimiz de aynı sektördeyiz ve hiç böyle bir şey yaşamadık" demişti.