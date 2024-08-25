Hafsanur Sancaktutan'a sevgilisi Kubilay Aka'dan kalpli yorum

Kısa bir süre önce yeni aşka yelken açan oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve meslektaşı Kubilay Aka'nın mutlu birlikteliği sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk kez el ele görüntülenen ünlü çiftten Aka'nın sevgilisine yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Hafsanur Sancaktutan'a sevgilisi Kubilay Aka'dan kalpli yorum - 1

Uzun bir aranın ardından Siyah Kalp adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz ay muhabirlerle sohbet etmiş ve "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna yanıt vermişti.

N-LIFE HABERLERİ

Hafsanur Sancaktutan'a sevgilisi Kubilay Aka'dan kalpli yorum - 2

"ORTALIKTA ADAM KALMADI"

Ünlü oyuncunun “Kimse yok, ortalıkta adam kalmadı” şeklinde esprili yanıtı günlerce konuşulmuştu.

Hafsanur Sancaktutan'a sevgilisi Kubilay Aka'dan kalpli yorum - 3

SÜRPRİZ AŞK BELGELENDİ

Kısa bir süre sonra 24 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan'ın adı meslektaşı Kubilay Aka ile anılmaya başlamıştı. Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan ünlü oyuncuların aşkı birkaç hafta önce belgelenmişti.

Hafsanur Sancaktutan'a sevgilisi Kubilay Aka'dan kalpli yorum - 4

Birlikte yemek yiyen Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın romantik halleri dikkat çekmişti.

Mekandan el ele çıkan ikiliden Kubilay Aka, arabaya binerken Sancaktutan’ın “Adam yok” açıklamasına atıfta bulunmuştu. Ünlü isim, sevgilisine “Hani adam yoktu" diye takılmıştı.

Hafsanur Sancaktutan'a sevgilisi Kubilay Aka'dan kalpli yorum - 5

Şimdilerde yeni dizisinin çekimleri için Kapadokya'da olan Hafsanur Sancaktutan, bir dizi fotoğraf paylaştı.

Hafsanur Sancaktutan'a sevgilisi Kubilay Aka'dan kalpli yorum - 6

"KAPADOKYA SERİSİ"

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Ben öyle uygun gördüm, Kapadokya serisi" notunu düştü.

Hafsanur Sancaktutan'a sevgilisi Kubilay Aka'dan kalpli yorum - 7

KUBİLAY AKA KAYITSIZ KALAMADI

Sancaktutan'ın fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken sevgilisi Kubilay Aka da kayıtsız kalamadı.

Hafsanur Sancaktutan'a sevgilisi Kubilay Aka'dan kalpli yorum - 8

Kubilay Aka, sevgilisine kalp emojisiyle yorum yaptı. Sancaktutan da Aka'ya kalp emojisiyle karşılık verdi.

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