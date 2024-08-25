Hafsanur Sancaktutan'a sevgilisi Kubilay Aka'dan kalpli yorum
Kısa bir süre önce yeni aşka yelken açan oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve meslektaşı Kubilay Aka'nın mutlu birlikteliği sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk kez el ele görüntülenen ünlü çiftten Aka'nın sevgilisine yorumu sosyal medyada gündem oldu.
Uzun bir aranın ardından Siyah Kalp adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz ay muhabirlerle sohbet etmiş ve "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna yanıt vermişti.