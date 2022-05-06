Haftanın Filmleri (6 Mayıs 2022)

Aşk Çağırırsan Gelir

Emre Kavuk'un yönetmenliğini yaptığı, şarkıcı Keremcem, Melis Babadağ, Gürgen Öz, Sera Tokdemir ve Cihan Ercan'ın başrollerinde oynadığı Aşk Çağırırsan Gelir izleyici ile buluşacak.

Müzikleri Burcu Güven ve Aydın Sarman imzası taşıyan romantik komedi türündeki film, birbirinden farklı beş çiftin bir gün içerisinde yaşadıklarını konu ediniyor.

Aşk Çağırırsan Gelir fragmanı (Tıkla izle)