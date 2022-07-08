Haftanın Filmleri (8 Temmuz 2022)

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü

İskandinav mitolojisi denilince ilk akla gelen Thor efsanesi, Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü (Thor: Love and Thunder) filmiyle beyazperdeye taşınıyor. Avengers: Endgame sonrası Thor'un yaşadıklarıyla başlayacak olan film, yıllar sonra karşılaştığı ve artık Mighty Thor olduğunu öğrendiği Jane Foster ile birlikte tüm tanrıları yok etmeye ant içmiş Gorr the God Butcher'a karşı mücadele veren Thor'un hikayesini anlatıyor.