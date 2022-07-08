Haftanın Filmleri (8 Temmuz 2022)

Haberler | 08.07.2022 - 08:50 - Son Güncelleme : 08.07.2022 - 08:59
Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü
İskandinav mitolojisi denilince ilk akla gelen Thor efsanesi, Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü (Thor: Love and Thunder) filmiyle beyazperdeye taşınıyor. Avengers: Endgame sonrası Thor'un yaşadıklarıyla başlayacak olan film, yıllar sonra karşılaştığı ve artık Mighty Thor olduğunu öğrendiği Jane Foster ile birlikte tüm tanrıları yok etmeye ant içmiş Gorr the God Butcher'a karşı mücadele veren Thor'un hikayesini anlatıyor.
Kan Kokusu
James Nunn yönetmenliğinde vizyona girecek Kan Kokusu (Shark Bait), gerilim tutkunlarını sinemalara çekecek. Film, Meksika’da bahar tatilinin tadını çıkarmak isteyen bir grup gencin başlarından geçen talihsiz olaylar sonucu köpekbalığı ile yüzleşmelerini anlatıyor.
Çirkin Şansı
Komedi tutkunlarını yakından ilgilendiren Çirkin Şansı, Bilal Kalyoncu yönetmenliğinde, Eylül Öztürk ve Halil İbrahim Göker oyuncu kadrosuyla vizyona giriyor. Film, Çingene mahallesinde büyümüş çiçek satarak geçimini sağlayan Pembe’nin kaza sonucu ölmesi ve arafta kalmasıyla dünyaya yeniden gönderilmesi ve yeni hayatında başına gelenleri konu ediniyor.
Asmoday: Cin’ur Racim
Rotin Engin Tutuş’un yönetmen koltuğunda oturduğu korku filmi Asmoday: Cin’ur Racim, ünlü olmaya çalışan sosyal medya fenomenlerinin başlarından geçen talihsiz bir o kadar da korkunç olayları anlatıyor.