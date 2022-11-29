Hailey Baldwin: Karnımdaki bir bebek değil

2018 yılında nikah masasına oturan Justin Bieber (28) ile model Hailey Baldwin'in (26) mutlu birliktelikleri devam ediyor. Sık sık gündem olan çiftin so olarak bebek beklediği iddia edildi. Dedikoduların ardından Hailey Baldwin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ayna karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü model, karnındaki şişlik sebebiyle kendisinin insanlar tarafından hamile zannedildiğini ancak bunun doğru olmadığını söyledi.
Yumurtalıklarında elma büyüklüğünde bir kist olduğunu açıklayan ABD'li model, "Karnımdaki bir bebek değil" diyerek, durumunu "Acı verici, ağrılı ve midemi bulandırıyor" sözleriyle ifade etti.
Bu nedenle şişkin olduğunu belirten Hailey Baldwin, ayrıca yumurtalıklarındaki kistin kramplara neden olduğunu ve duygusal hissettiğini söyledi.
Model, Endometriozis (rahim içi zarının rahim dışında oluşması durumu) veya PKOS (Polikistik over sendromu) olmadığını da sözlerine ekledi.
Hailey Baldwin, sözlerini "Neyse... Eminim çoğunuz bu konu hakkında benimle aynı şeyleri yaşıyor ve ne hissedildiğini anlıyorsunuzdur. Bunu başarabiliriz" diye sonlandırdı.
Ünlü model, geçtiğimiz aylarda Justin Bieber'ı, uzun yıllar aşk yaşadığı Selena Gomez'den 'çaldığı' iddialarıyla ilgili ilk kez konuşmuştu. Baldwin, herhangi biriyle birlikteyken Justin'le asla aşk yaşamadığını ve onu 'Selena'dan çalmadığını, birinin ilişkinizi bozacak bir karakterde olmadığını' söylemişti.
Biber'ın kendisine evlilik teklifinde bulunmadan önce Selena Gomez ile 'defterini kapattığını' belirten Hailey, "Bence nişanlanması, evlenmesi ve hayatına devam etmesi Justin için olabilecek en iyi şeydi. Tekrar bir araya geldiğimizde neler olduğunu biliyordum. Aklımın bir köşesinde 'Acaba bu gerçekten onun için bitti mi?' diye düşünürken asla Justin'le aşk yaşamak, nişanlanmak ve evlenmek istemezdim. Selena ile olan ilişkisi tamamen bittiği için bir araya gelebildik" ifadelerini kullanmıştı.
Selena ile aralarında herhangi bir 'drama' olmadığını da söyleyen Hailey Bieber, "Hiçbir şeyi karıştırmak veya tekrar gündeme getirmek istemiyorum. Hayranları, Justin'in başka biriyle evlenmesini diliyor, ve bu sorun değil. İstedikleri her şeyi dileyebilirler, ama durum böyle değil. Biz hayatımıza devam ettik, onlar neden edemiyor?" demişti.
Justin ile evlendikten sonra Selena ile konuştuğunu açıklayan Hailey, Gomez'in kendisine 'hiçbir şey borçlu olmadığını' da belirterek; "İkimiz de kimseye saygıdan başka bir şey borçlu değiliz. Selena'ya çok saygı duyuyorum ve aramızda herhangi bir konuda bir beklenti olmadığını düşünüyorum. Etrafımızdaki herkes neler olduğunu biliyor ve aramızda bir sorun yok. Tüm bunlardan netlik ve saygıyla uzaklaşabiliriz. Bu bana huzur verdi" demişti.