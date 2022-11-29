Hailey Baldwin: Karnımdaki bir bebek değil

"SELENA'YA SAYGI DUYUYORUM"

Justin ile evlendikten sonra Selena ile konuştuğunu açıklayan Hailey, Gomez'in kendisine 'hiçbir şey borçlu olmadığını' da belirterek; "İkimiz de kimseye saygıdan başka bir şey borçlu değiliz. Selena'ya çok saygı duyuyorum ve aramızda herhangi bir konuda bir beklenti olmadığını düşünüyorum. Etrafımızdaki herkes neler olduğunu biliyor ve aramızda bir sorun yok. Tüm bunlardan netlik ve saygıyla uzaklaşabiliriz. Bu bana huzur verdi" demişti.