Hailey Bieber ölümden dönmüştü: Kalbi delik çıktı

Beyninde kan pıhtısı oluştuğunu açıklayan 25 yaşındaki Baldwin, “Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim. Yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi” şeklinde konuşmuştu.