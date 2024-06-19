Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay'a: İyi ki doğdun sevgilim
Bir süredir kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, 19 Haziran'da 40 yaşına bastı. Hakan Kurtaş da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.
Şimdilerde "Mezarlık" dizisinin 2. sezonu için sette olan Birce Akalay, birkaç ay önce kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
İlişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü çiftten Birce Akalay, 19 Haziran'da 40 yaşına bastı.