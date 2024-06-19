Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay'a: İyi ki doğdun sevgilim

Şimdilerde "Mezarlık" dizisinin 2. sezonu için sette olan Birce Akalay, birkaç ay önce kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü çiftten Birce Akalay, 19 Haziran'da 40 yaşına bastı.