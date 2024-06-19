Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay'a: İyi ki doğdun sevgilim

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, 19 Haziran'da 40 yaşına bastı. Hakan Kurtaş da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay'a: İyi ki doğdun sevgilim - 1

Şimdilerde "Mezarlık" dizisinin 2. sezonu için sette olan Birce Akalay, birkaç ay önce kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü çiftten Birce Akalay, 19 Haziran'da 40 yaşına bastı.

N-LIFE HABERLERİ

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay'a: İyi ki doğdun sevgilim - 2

Hakan Kurtaş da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay'a: İyi ki doğdun sevgilim - 3

"HEP YANINDA YANAN KALPLİ SERSERİN"

Kurtaş, sevgilisi Akalay ile pozuna "İyi ki doğdun sevgilim. Hep yanında yanan kalpli serserin" notunu düştü.

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay'a: İyi ki doğdun sevgilim - 4

"İYİ Kİ GELDİN"

Kurtaş'ın paylaşımına kayıtsız kalamayan Birce Akalay ise önce "Orada olacağım" yorumunu yaptı, ardından o fotoğrafı alıntılayıp "İyi ki geldin" diye paylaştı.

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay'a: İyi ki doğdun sevgilim - 5

KURTAŞ AŞKA GELDİ

Öte yandan Birce Akalay, 77. Cannes Film Festivali'ne katılmıştı. Özgür Masur imzalı elbisesiyle festivalde boy gösteren Akalay'a kayıtsız kalamayan Kurtaş, sevgilisini "Mon amour (aşkım)" notuyla paylaşmıştı.

Festival sonrası Türkiye'ye dönen Akalay, muhabirlerin Hakan Kurtaş'ın paylaşımını sorması üzerine çok mutlu olduğunu belirtmişti.

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay'a: İyi ki doğdun sevgilim - 6

"BUNU SEVİYORUM"

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda birlikte Paris'e gitmişti. Akalay, sevgilisiyle pozunu paylaşarak aşkını ilan etmişti. Ünlü oyuncu, Paris tatilinden karelere "Bunu seviyorum" notunu düşmüştü.

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