Hakan Peker saplantılı hayranıyla başı dertte: 13 yıl hapsi isteniyor

Sosyal medyadan mesajlar atarak aşkına karşılık alamayan ve şarkıcı Hakan Peker'e adeta hayatı zindan eden saplantılı hayran hakkında yargılama başladı. 13 yıl 11 aya kadar hapsi istenen Tuğba B.'nin davadan sonra da ünlü şarkıcıya tacizlerinin devam ettiği ve yeni soruşturmalar açıldığı, uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiği için ceza bile aldığı belirlendi. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanığın yeniden katılmaması halinde yakalama kararıyla duruşmaya getirileceği uyarısı yaptı.

Hakan Peker saplantılı hayranıyla başı dertte: 13 yıl hapsi isteniyor - 1

Türk Pop müziğinin efsane isimlerinden şarkıcı Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine aşk mesajları atan, karşılık alamadığında küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikayetçi oldu.

Hakan Peker saplantılı hayranıyla başı dertte: 13 yıl hapsi isteniyor - 2

Sabah'ın haberine göre 34 yaşındaki platonik aşık Tuğba B. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "hakaret" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava kapsamında sanığın "Karam" parçasının çıkmasının ardından yıllarca Peker'e aşk beslediği, 480 ayrı hesap açarak şarkıcıya ısrarlı mesajlar attığı belirlenmişti.

Hakan Peker saplantılı hayranıyla başı dertte: 13 yıl hapsi isteniyor - 3

"ESAS MAHKEMEDE İFADE VERECEĞİM"

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Hakan Peker'in avukatı katılırken, Peker'e platonik aşk besleyen Tuğba B. katılmadı.

Hakan Peker saplantılı hayranıyla başı dertte: 13 yıl hapsi isteniyor - 4

Mahkeme hakimi sanık Tuğba B.'nin ifadesinin alınması için ikametinin bulunduğu Kocaeli'deki mahkemeye yazı yazıldığını ancak sanığın davanın esas mahkemesinde ifade vereceğini söylediğini belirtti.

Hakan Peker saplantılı hayranıyla başı dertte: 13 yıl hapsi isteniyor - 5

"İHLALDEN CEZALANDIRILDI"

Şarkıcı Peker'in avukatı sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini kaydederek, "Hakkında zorla getirme kararı verilsin. Dava açıldıktan sonra da benzer eylemlerde bulunduğu için yeni soruşturmalar da açıldı. Aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı da almıştık ve ihlal ettiği için cezalandırıldı" dedi.

Hakan Peker saplantılı hayranıyla başı dertte: 13 yıl hapsi isteniyor - 6

Mahkeme, sanığın bir sonraki celse mazeretsiz şekilde duruşmaya katılmazsa hakkında yakalama kararı çıkarılarak duruşmaya getirileceğini belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER