Hakan Sabancı-Hande Erçel ayrılığına Arzu Sabancı’dan son nokta

Üç yıllık ilişkilerini noktalayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı arasında krize sebep olduğu iddia edilen anne Arzu Sabancı sessizliğini bozdu. Sabancı, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, 3 yıllık ilişkilerini sürpriz bir şekilde notkaladı.

Birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından kaldıran Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılığıyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Arzu Sabancı, ayrılığın hemen ardından La Edri'nin "Cehalet uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye, ilk tepkin kızgınlıktır" sözünü paylaşması da dikkat çekmişti.

Ünlü çiftin evlilik konusunda yaşadığı anlaşmazlık ve Arzu Sabancı'nın bu ilişkiyi onaylamaması sebebiyle ayrıldığı öne sürüldü.

ANNE SABANCI'DAN AÇIKLAMA

Tüm bu yaşananların ardından Arzu Sabancı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"AYRILIK KARARI HANDE İLE HAKAN'A AİT"

Bu duruma üzüldüğünü ifade eden Sabancı, "Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için,bu herhalde farkedilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile,ama bu bile yanlış yorumlandı" dedi.

"Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız" diyen Arzu Sabancı, "İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız" ifadelerini kullandı.

"HERKES İSTEDİĞİNE İNANACAK"

Olmadığı biri gibi gösterilmeye çalışılmasına üzüldüğünü ifade eden Sabancı, "Bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak, ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim" dedi.

