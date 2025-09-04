Hakan Sabancı-Hande Erçel ayrılığına Arzu Sabancı’dan son nokta

"AYRILIK KARARI HANDE İLE HAKAN'A AİT"

Bu duruma üzüldüğünü ifade eden Sabancı, "Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için,bu herhalde farkedilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile,ama bu bile yanlış yorumlandı" dedi.

"Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız" diyen Arzu Sabancı, "İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız" ifadelerini kullandı.