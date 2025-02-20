Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt

Barış Arduç ile başrolde yer aldığı Rüzgara Bırak filmiyle gündem olan Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'nın doğum gününü geç kutlaması ve ünlü çiftin uzun süredir birlikte görüntü vermemesi ayrılık iddialarını beraberinde getirmişti.