Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt

Şimdilerde Rüzgara Bırak filmiyle adından söz ettiren Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı ile ayrıldığı öne sürülmüştü. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen ünlü çiftten iddialara cevap niteliğinde paylaşım geldi.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt - 1

Barış Arduç ile başrolde yer aldığı Rüzgara Bırak filmiyle gündem olan Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'nın doğum gününü geç kutlaması ve ünlü çiftin uzun süredir birlikte görüntü vermemesi ayrılık iddialarını beraberinde getirmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt - 2

"SÖYLENTİLER YANLIŞ" DEMİŞTİ

Hakan Sabancı, "Gel Konuşalım" programına “Yok öyle bir şey. Söylentiler yanlış. Fanlar fazla zorluyor” açıklamasını yapmıştı.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt - 3

İSPANYA'YA GİTTİLER

Tüm bu yaşananların ardından Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti birlikte İspanya'ya gitti.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt - 4

Ünlü çift, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında karşılaşan Real Madrid ve Manchester City mücadelesini Santiago Bernabeu Stadyumu'nda tribünden izledi.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt - 5

GÜNLER SONRA BİRLİKTE YENİ KARE

Bu anları Hakan Sabancı, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Böylece ünlü çift, ayrılık iddialarına fotoğrafla yanıt verdi.

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