Hakkında cinsel taciz suçlamaları çıkan Kevin Spacey: Masumiyetimi kanıtlayacağım

Haberler - ntv.com.tr | 01.06.2022 - 10:12 - Son Güncelleme : 01.06.2022 - 10:18
Amerikan Güzeli, Yedi ve House of Cards gibi yapımlarla tanınan Amerikalı oyuncu Kevin Spacey, hakkında çıkan cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili ‘gönüllü’ olarak ifade vereceğini açıkladı.
Good Morning America adlı programa katılan ve beş farklı cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan 62 yaşındaki oyuncu, mahkemeye çıkıp ifade vereceğini ve masum olduğunu kanıtlayacağını belirtti.
Spacey verdiği röportajda “Tüm medyaya ve kamuoyuna, adil bir mahkemeye tabi tutulduğumu ve suçlu olduğum kanıtlanana kadar masum olduğumu duyurdukları için çok minnetarım” ifadelerini kullandı.
“Hakkımdaki suçlamaların devam etmesi nedeniyle üzgün olsam da İngiltere’de gönüllü olarak mahkemeye çıkacağım ve kendimi tüm suçlamalara karşı savunacağım. Masum olduğumu kanıtlayacağımdan eminim” diyen Spacey’nin hakkında çıkan suçlamaların ilki 2005 yılına dayanıyor.
Oscar ödüllü oyuncu hakkında, 2005 ve 2013 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen 5 farklı cinsel taciz suçlaması yapılmıştı.
Spacey, Londra ve Gloucestershire’de gerçekleştiği iddia edilen cinsel taciz suçlamalarını en başından beri reddetmişti.
‘Olağan Şüpheliler’ filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, ‘Amerikan Güzeli’ ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan Spacey, son olarak House of Cards dizisinde Amerika Başbakanı Frank Underwood’u canlandırmıştı.
Hakkında çıkan suçlamaların ardından Hollywood’dan uzak kalmayı tercih eden oyuncu, Cannes’da gösterime giren Peter Five Eight adlı filmde küçük bir rolde yer almıştı.