Hakkında cinsel taciz suçlamaları çıkan Kevin Spacey: Masumiyetimi kanıtlayacağım

Haberler - ntv.com.tr | 01.06.2022 - 10:12 - Son Güncelleme : 01.06.2022 - 10:18

Cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya olan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey, mahkemede ifade vereceğini duyurdu. Hakkında çıkan suçlamaları ilk günden beri reddeden oyuncu, ‘gönüllü’ olarak mahkemeye çıkacağını ve masumiyetini kanıtlayacağını belirtti.

Hakkında cinsel taciz suçlamaları çıkan Kevin Spacey: Masumiyetimi kanıtlayacağım - 1

Amerikan Güzeli, Yedi ve House of Cards gibi yapımlarla tanınan Amerikalı oyuncu Kevin Spacey, hakkında çıkan cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili ‘gönüllü’ olarak ifade vereceğini açıkladı.

Hakkında cinsel taciz suçlamaları çıkan Kevin Spacey: Masumiyetimi kanıtlayacağım - 2

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Good Morning America adlı programa katılan ve beş farklı cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan 62 yaşındaki oyuncu, mahkemeye çıkıp ifade vereceğini ve masum olduğunu kanıtlayacağını belirtti.

Hakkında cinsel taciz suçlamaları çıkan Kevin Spacey: Masumiyetimi kanıtlayacağım - 3

"SUÇLU BULUNANA KADAR MASUMUM"

Spacey verdiği röportajda “Tüm medyaya ve kamuoyuna, adil bir mahkemeye tabi tutulduğumu ve suçlu olduğum kanıtlanana kadar masum olduğumu duyurdukları için çok minnetarım” ifadelerini kullandı.

Hakkında cinsel taciz suçlamaları çıkan Kevin Spacey: Masumiyetimi kanıtlayacağım - 4

"MASUM OLDUĞUMU KANITLAYACAĞIMDAN EMİNİM"

“Hakkımdaki suçlamaların devam etmesi nedeniyle üzgün olsam da İngiltere’de gönüllü olarak mahkemeye çıkacağım ve kendimi tüm suçlamalara karşı savunacağım. Masum olduğumu kanıtlayacağımdan eminim” diyen Spacey’nin hakkında çıkan suçlamaların ilki 2005 yılına dayanıyor. 

Hakkında cinsel taciz suçlamaları çıkan Kevin Spacey: Masumiyetimi kanıtlayacağım - 5

Oscar ödüllü oyuncu hakkında, 2005 ve 2013 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen 5 farklı cinsel taciz suçlaması yapılmıştı.

Hakkında cinsel taciz suçlamaları çıkan Kevin Spacey: Masumiyetimi kanıtlayacağım - 6

İLK ANDAN BERİ REDDETTİ

Spacey, Londra ve Gloucestershire’de gerçekleştiği iddia edilen cinsel taciz suçlamalarını en başından beri reddetmişti.

Hakkında cinsel taciz suçlamaları çıkan Kevin Spacey: Masumiyetimi kanıtlayacağım - 7

İKİ OSCAR KAZANDI

‘Olağan Şüpheliler’ filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, ‘Amerikan Güzeli’ ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan Spacey, son olarak House of Cards dizisinde Amerika Başbakanı Frank Underwood’u canlandırmıştı.

Hakkında cinsel taciz suçlamaları çıkan Kevin Spacey: Masumiyetimi kanıtlayacağım - 8

HOLLYWOOD'A ARA VERDİ

Hakkında çıkan suçlamaların ardından Hollywood’dan uzak kalmayı tercih eden oyuncu, Cannes’da gösterime giren Peter Five Eight adlı filmde küçük bir rolde yer almıştı.

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