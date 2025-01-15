Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

"YAPRAK DÖKÜMÜ OLDU"

Yaprak Dökümü dizisinde Ener ile birlikte rol alan Halil Ergün, "Vedalaşıyor bizimle. Çok etkileniyoruz yani hastalığını atlatmıştı sonrasında benim koşturmalarım vardı o da Bodrum’a gidiyordu. Sadece bu haberi geldi. Yaprak Dökümü oldu evet çok doğru. Hergün bir haber alıyoruz, Edip de biliyorsunuz şimdi aynı. Hüzünleniyorum çok etkileniyorum bir kuşak böyle, arka arkaya gelince zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.