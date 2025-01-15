Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

Ünlü oyuncu ve dublaj sanatçısı Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti. 70 yaşında hayatını kaybeden Öztep, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ener'in Yaprak Dökümü dizisinden rol arkadaşı Halil Ergün, cenazeye gelmeyen rol arkadaşlarına sitem etti.

Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti - 1

Ekranların bir dönem izlenme rekorları kıran dizisi Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı olarak gönüllerde taht kuran 70 yaşındaki Bedia Ener hayatını kaybetti.

Usta sanatçının vefat haberi, sosyal medya üzerinden yapılan “Hoşçakalın, ben melek oldum…” mesajı ile kamuoyuna ulaştı.

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Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti - 2

70 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti - 3

"YAPRAK DÖKÜMÜ OLDU"

Yaprak Dökümü dizisinde Ener ile birlikte rol alan Halil Ergün, "Vedalaşıyor bizimle. Çok etkileniyoruz yani hastalığını atlatmıştı sonrasında benim koşturmalarım vardı o da Bodrum’a gidiyordu. Sadece bu haberi geldi. Yaprak Dökümü oldu evet çok doğru. Hergün bir haber alıyoruz, Edip de biliyorsunuz şimdi aynı. Hüzünleniyorum çok etkileniyorum bir kuşak böyle, arka arkaya gelince zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti - 4

Cenazede, gözler Yaprak Dökümü dizisinin oyuncularını aradı. Snob Magazin'in haberine göre, Halil Ergül "Bilemem onların tasarrufudur" dedi.

Yaprak Dökümü, Türk dizi tarihinin en efsane yapımları arasında yer alıyor.

Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti - 5

Cenazeye, Volkan Severcan, Ayten Uncuoğlu, Ayşen İnci, seslendirme ve tiyatro sanatçılarıyla sevenleri katıldı.

Cenazede taziyeleri, eşi Çetin Öztep ile oğlu Ener Öztep kabul etti.

Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti - 6

Ener'in Yaprak Dökümü dizisinden rol arkadaşı Güven Hokna sosyal medya hesabında üzüntüsünü dile getirmişti:

"Aile dostumuz, can arkadaşım Bedia Ener'in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum."

Yaprak Dökümü dizisinde "Oğuz" karakterini canlandıran Tolga Karel  ise"Ahh Bedia ablam, çılgın Bediş… Nur içinde yat. Türkiye çok özel bir kalp ve en iyi seslendirme sanatçılarından birini bugün kaybetti. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti - 7

BEDİA ENER ÖZTEP KİMDİR?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954’te İstanbul’da doğdu. 1968 yılında Bakırköy Halkevi’nde başladığı oyunculuk kariyerini, 1970 yılında Şehir Tiyatroları’na adım atarak devam ettirdi. Sinema, dizi ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yaptı. Özellikle Harry Potter serisinde Profesör McGonagall’ın Türkçe seslendirmesi ile hafızalarda yer edindi.

Son olarak Ada Masalı dizisinde yer alan Bedia Ener, yaşamının son yıllarını Ankara’da geçirdi.

Genç oyunculara oyunculuk dersleri vererek sanatına olan bağlılığını sürdürdü. Hem ekran önünde hem de sahne arkasında uzun yıllar boyunca sanat dünyasına değer katan Ener, ardında unutulmaz bir miras bıraktı.

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