Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye, 'Halit Abi'sini uğurluyor. Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti. Kıvanç, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Spor basınının duayenlerinden Halit Kıvanç için ilk tören Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde (TSYD) düzenlendi.

Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor - 1

Spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde (TSYD) tören düzenlendi.

Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor - 2

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle kulaklarımızda, zihinlerimizde iz bırakan bir insan. Dünya hayatı hepimiz için fani, geçici. Asıl olan güzel izler bırakmak. Değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ise "Ailesi sadece TSYD'de tören düzenlenmesini istedi. Halit abiyi hiçbir zaman unutmayacağız. Disiplini, iş ahlakını ondan öğrendik" dedi. 

Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor - 3

Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç da "Babamı bizimle birlikte uğurlamaya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Babam işini düzgün yapmaya çalışan biriydi" ifadesini kullandı.

Halit Kıvanç'ın belgeselini yapan Nebil Özgentürk ise konuşmasında, merhum Kıvanç çok adaletli birisi olduğunu vurguladı.

Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor - 4
Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor - 5
Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor - 6
Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor - 7
Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor - 8
Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor - 9
Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor - 10
Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor - 11
Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor - 12
Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor - 13

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