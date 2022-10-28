Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç isyan etti: Cenazeye gelip görüntü verdiler, Orhan Gencebay bunlardan biri

Halit Kıvanç için ilk tören Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde (TSYD) düzenlendi. Kıvanç'ın naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, cenaze sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sitemde bulundu.
Kıvanç, "Babamın cenazesine gelip 'görüntü veren' bazı ünlü veya yetkili kimseler, anneme veya bana başsağlığı dilemediler" dedi.
Kıvanç sözlerini şöyle sürdürdü: "Önde saf tutup “gözüktüler”, gittiler. Orhan Gencebay bunlardan biri, meselâ. Bazılarının varlığını sonradan öğrendik! Yahu ne ayıp!"
Duayen isim Halit Kıvanç 97 yaşında hayata veda etmişti.