Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç isyan etti: Cenazeye gelip görüntü verdiler, Orhan Gencebay bunlardan biri

Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç babasının cenazesi sonrası yayınladığı mesajda sitemde bulundu. Kıvanç, "Cenazeye gelip görüntü verdiler, Bazılarının varlığını sonradan öğrendik! Orhan Gencebay bunlardan biri" dedi.

Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç isyan etti: Cenazeye gelip görüntü verdiler, Orhan Gencebay bunlardan biri - 1

Halit Kıvanç için ilk tören Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde (TSYD) düzenlendi. Kıvanç'ın naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç isyan etti: Cenazeye gelip görüntü verdiler, Orhan Gencebay bunlardan biri - 2

Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, cenaze sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sitemde bulundu.


Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç isyan etti: Cenazeye gelip görüntü verdiler, Orhan Gencebay bunlardan biri - 3

Kıvanç, "Babamın cenazesine gelip 'görüntü veren' bazı ünlü veya yetkili kimseler, anneme veya bana başsağlığı dilemediler" dedi.


Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç isyan etti: Cenazeye gelip görüntü verdiler, Orhan Gencebay bunlardan biri - 4

Kıvanç sözlerini şöyle sürdürdü: "Önde saf tutup “gözüktüler”, gittiler. Orhan Gencebay bunlardan biri, meselâ. Bazılarının varlığını sonradan öğrendik! Yahu ne ayıp!"

Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç isyan etti: Cenazeye gelip görüntü verdiler, Orhan Gencebay bunlardan biri - 5

Duayen isim Halit Kıvanç 97 yaşında hayata veda etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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