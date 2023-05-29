Halle Berry'nin nafaka davasında karar

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry ile eski sevgilisi Gabriel Aubry'nin 10 yıldır süren nafaka davası karara bağlandı.

Halle Berry'nin nafaka davasında karar - 1

Hollywood yıldızı Halle Berry, kızı Nahla Ariela'nın babası, eski sevgilisi, Kanadalı model Gabriel Aubry ile velayet ve nafaka sebebiyle uzun süredir mahkemede karşı karşıya geliyordu.

N-LIFE HABERLERİ

Halle Berry'nin nafaka davasında karar - 2

2014 YILINDA İLK KEZ MAHKEMEYE ÇIKTILAR

İlk kez 2014'te Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne çıkan Berry'nin, Aubry’ye aylık 16 bin dolar nafaka ödemesine karar verilmişti.

Bu rakamı 2021 yılında ayda 8 bin dolara indirmeyi başaran Berry, ancak bununla birlikte yıllık 1.95 milyon doları aşan gelirinin yüzde 4.3'ünü de eski sevgilisine ödemeye zorlanmıştı.

Halle Berry'nin nafaka davasında karar - 3

Film başına yaklaşık 10 milyon dolar kazandığı bildirilen Halle Berry, bu miktarı sınırlamaya başardı.

Halle Berry'nin nafaka davasında karar - 4

Bu da Berry'nin aylık ödemelere ek olarak her yıl eski partnerine ödeyeceği en fazla miktarın yılda yaklaşık 110 bin dolar olacağı anlamına geliyor.

Halle Berry'nin nafaka davasında karar - 5

AŞKLARI 5 YIL SÜRDÜ

2005'te Eric Benet'ten boşanmasının ardından model Gabriel Aubry ile aşk yaşamaya başlayan Halle Berry'nin ilişkisi 5 yıl sürdü.

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