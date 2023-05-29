Halle Berry'nin nafaka davasında karar

Hollywood yıldızı Halle Berry, kızı Nahla Ariela'nın babası, eski sevgilisi, Kanadalı model Gabriel Aubry ile velayet ve nafaka sebebiyle uzun süredir mahkemede karşı karşıya geliyordu.
İlk kez 2014'te Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne çıkan Berry'nin, Aubry’ye aylık 16 bin dolar nafaka ödemesine karar verilmişti.
Bu rakamı 2021 yılında ayda 8 bin dolara indirmeyi başaran Berry, ancak bununla birlikte yıllık 1.95 milyon doları aşan gelirinin yüzde 4.3'ünü de eski sevgilisine ödemeye zorlanmıştı.
Film başına yaklaşık 10 milyon dolar kazandığı bildirilen Halle Berry, bu miktarı sınırlamaya başardı.
Bu da Berry'nin aylık ödemelere ek olarak her yıl eski partnerine ödeyeceği en fazla miktarın yılda yaklaşık 110 bin dolar olacağı anlamına geliyor.
2005'te Eric Benet'ten boşanmasının ardından model Gabriel Aubry ile aşk yaşamaya başlayan Halle Berry'nin ilişkisi 5 yıl sürdü.