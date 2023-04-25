Halsey: Anne sütü cilde iyi geliyor

Günlük hayatında makyajsız da zaman geçirdiğini söyleyen Halsey, "Kendinizi her zaman makyajlı gördüğünüzde, sadece o haldeyken güzel ya da değerli olduğunuza inanmak gerçekten kolay olabiliyor. Yüzüme bakabilmek ve 'Ben buyum, böyle görünüyorum, bu sorun değil ve bunu kabul ediyorum' diyebilmek benim için son derece önemli hale geldi" diye konuştu.