Halsey: Anne sütü cilde iyi geliyor

Türk senarist Alev Aydın ile Ender adını verdikleri bir oğulları olan Halsey, cilt bakım rutinine anne sütünü eklediğini söyleyerek, anne sütünü "en iyi cilt bakım malzemesi" olarak nitelendirdi.

Halsey: Anne sütü cilde iyi geliyor - 1

Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden 2021'de oğlu Ender Ridley'i dünyaya getiren Halsey, cilt bakım rutinine artık anne sütünü de dahil ettiğini anlattı.

N-LIFE HABERLERİ

Halsey: Anne sütü cilde iyi geliyor - 2

28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Vogue dergisine verdiği röportajda, cilt bakımı yaparken nemlendirici olarak anne sütünü tercih ettiğini söyledi. Anne sütünü "en iyi cilt bakım malzemesi" olarak nitelendiren Halsey, "Antioksidanlar, iyi yağlar ve iyileşme sürecini hızlandıran şeylerle dolu" dedi.

Halsey: Anne sütü cilde iyi geliyor - 3

Oğlu Ender'in doğumundan sonra özellikle "cildine ne sürdüğü konusunda bilinçlendiğini" anlatan Halsey, "Cildime ne sürdüğüm konusunda her zaman çok bilinçli olmuşumdur ama bebeğiniz sizi öptüğünde ya da sarıldığında, yüzünüze ne sürdüğünüz hakkında düşünmeye başlıyorsunuz" ifadesini kullandı

Halsey: Anne sütü cilde iyi geliyor - 4

Günlük hayatında makyajsız da zaman geçirdiğini söyleyen Halsey, "Kendinizi her zaman makyajlı gördüğünüzde, sadece o haldeyken güzel ya da değerli olduğunuza inanmak gerçekten kolay olabiliyor. Yüzüme bakabilmek ve 'Ben buyum, böyle görünüyorum, bu sorun değil ve bunu kabul ediyorum' diyebilmek benim için son derece önemli hale geldi" diye konuştu.

Halsey: Anne sütü cilde iyi geliyor - 5

Doğumdan sonra bir dizi sağlık sorunu yaşayan Halsey, *endometriozis (çikolata kisti) ile  uzun bir süre mücadele etmişti. Ünlü şarkıcı ayrıca, 24 yaşından önce üç kez düşük yaptığınıda açıklamıştı.

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