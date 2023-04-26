Halsey ile Türk senarist Alev Aydın ayrıldı

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey ile Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ayrıldı. The Blast'ın haberine göre, 28 yaşındaki şarkıcı, oğulları Ender'in fiziki olarak velayetini isterken, Alev Aydın'a da görüşme izni verilmesini talep etti.
Çiftin dostça ayrıldığı öğrenildi.
Halsey-Alev Aydın ikilisinin Ender Ridley adını verdikleri oğulları, 2021'de dünyaya geldi.
Resmi olarak evli olmayan çift, çocuklarının velayeti, görüşme izni ve ortak bakımı konusunda karar çıkması için mahkemeye ortak başvuru yaptı.
Ünlü şarkıcının, çocuğunun bakımını Alev Aydın ile paylaşmak ve oğlunun yetişme dönemine babasının da dahil olmasını istediği, ancak fiziksel olarak velayetin kendisine verilmesini talep ettiği öğrenildi.
Halsey'in avukatları, mahkemeden, babaya "makul ziyaret" hakkı verilmesini istedi. Avukatlar, Halsey'e çocuğuyla seyahat hakkı verilmesi için de mahkemeye başvuruda bulundu.
Ayrılık haberi sonrası Halsey'in Instagram'da eski sevgilisiyle olan paylaşımlarını kaldırmaması dikkat çekti.
Çift, Alev Aydın'ın ünlü şarkıcının rol alacağı biyografik senaryoyu yazmasının ardından tanışmış ve 2019'da ilişkiye başlamıştı.
Alev Aydın ile ilişkisi nedeniyle Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Instagram hesabından Türkçe mesajlar atıyordu.
Geçen yıl İstanbul'da konser veren Halsey, hayranlarına da Türkçe seslenmiş, “Ne haber? Nasılsınız? Uzun süre bekledim, seni çok özledim” demişti. Konser sonrası sosyal medya sayfasında İngilizce olarak, "İstanbul'da yaklaşık 20 bin kişi vardı. Şoktayım. En sevdiğim şehirlerden birinde ilk konserimi kapalı gişe yaptığınız için teşekkür ederim. Harikaydınız" diye yazdıktan sonra Türkçe olarak, "Burası benim evim gibi" mesajını yazmıştı.
Öte yandan şarkıcı, sosyal medya hesabından DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu söylemişti.