Halsey ile Türk senarist Alev Aydın ayrıldı

İSTANBUL'DA KONSER VERDİ

Geçen yıl İstanbul'da konser veren Halsey, hayranlarına da Türkçe seslenmiş, “Ne haber? Nasılsınız? Uzun süre bekledim, seni çok özledim” demişti. Konser sonrası sosyal medya sayfasında İngilizce olarak, "İstanbul'da yaklaşık 20 bin kişi vardı. Şoktayım. En sevdiğim şehirlerden birinde ilk konserimi kapalı gişe yaptığınız için teşekkür ederim. Harikaydınız" diye yazdıktan sonra Türkçe olarak, "Burası benim evim gibi" mesajını yazmıştı.



Öte yandan şarkıcı, sosyal medya hesabından DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu söylemişti.