Halsey ile Türk senarist Alev Aydın ayrıldı

Amerikalı şarkıcı Halsey ile Türk senarist Alev Aydın yollarını ayırdı. İki yaşında Ender adında oğulları olan çiftin dostça ayrıldığı öğrenilirken, Halsey'in eski sevgilisiyle olan fotoğraflarını silmemesi dikkat çekti.

Halsey ile Türk senarist Alev Aydın ayrıldı - 1

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey ile Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ayrıldı. The Blast'ın haberine göre, 28 yaşındaki şarkıcı, oğulları Ender'in fiziki olarak velayetini isterken, Alev Aydın'a da görüşme izni verilmesini talep etti.

Çiftin dostça ayrıldığı öğrenildi.

N-LIFE HABERLERİ

Halsey ile Türk senarist Alev Aydın ayrıldı - 2

ENDER 2 YAŞINDA

Halsey-Alev Aydın ikilisinin Ender Ridley adını verdikleri oğulları, 2021'de dünyaya geldi.

Resmi olarak evli olmayan çift, çocuklarının velayeti, görüşme izni ve ortak bakımı konusunda karar çıkması için mahkemeye ortak başvuru yaptı.

Halsey ile Türk senarist Alev Aydın ayrıldı - 3

ÇOCUĞUNU YİNE BİRLİKTE BÜYÜTMEK İSTİYOR

Ünlü şarkıcının, çocuğunun bakımını Alev Aydın ile paylaşmak ve oğlunun yetişme dönemine babasının da dahil olmasını istediği, ancak fiziksel olarak velayetin kendisine verilmesini talep ettiği öğrenildi.

Halsey ile Türk senarist Alev Aydın ayrıldı - 4

Halsey'in avukatları, mahkemeden, babaya "makul ziyaret" hakkı verilmesini istedi. Avukatlar, Halsey'e çocuğuyla seyahat hakkı verilmesi için de mahkemeye başvuruda bulundu.

Halsey ile Türk senarist Alev Aydın ayrıldı - 5

FOTOĞRAFLARI SİLMEDİ

Ayrılık haberi sonrası Halsey'in Instagram'da eski sevgilisiyle olan paylaşımlarını kaldırmaması dikkat çekti.

Halsey ile Türk senarist Alev Aydın ayrıldı - 6

TÜRKÇE ÖĞRENİYORDU

Çift, Alev Aydın'ın ünlü şarkıcının rol alacağı biyografik senaryoyu yazmasının ardından tanışmış ve 2019'da ilişkiye başlamıştı.

Alev Aydın ile ilişkisi nedeniyle Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Instagram hesabından Türkçe mesajlar atıyordu. 

Halsey ile Türk senarist Alev Aydın ayrıldı - 7

İSTANBUL'DA KONSER VERDİ

Geçen yıl İstanbul'da konser veren Halsey, hayranlarına da Türkçe seslenmiş, “Ne haber? Nasılsınız? Uzun süre bekledim, seni çok özledim” demişti. Konser sonrası sosyal medya sayfasında İngilizce olarak, "İstanbul'da yaklaşık 20 bin kişi vardı. Şoktayım. En sevdiğim şehirlerden birinde ilk konserimi kapalı gişe yaptığınız için teşekkür ederim. Harikaydınız" diye yazdıktan sonra Türkçe olarak, "Burası benim evim gibi" mesajını yazmıştı.

Öte yandan şarkıcı, sosyal medya hesabından DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu söylemişti.

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