Halsey oğlunun dadısıyla mahkemelik oldu: Sarhoştu ve bebeğin can güvenliği yoktu

Haberler - ntv.com.tr | 10.06.2022 - 10:48 - Son Güncelleme : 10.06.2022 - 10:57

Şarkıcı Halsey oğlunun dadısını işten çıkardığı için dadıyla davalık olmuş ve ortaya çeşitli iddialar atılmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Halsey'in avukatı, dadının zaman zaman sarhoş olduğunu, bebekle ilgilenmediğini ve bebeğin can güvenliğinin olmadığını söyledi.

Halsey oğlunun dadısıyla mahkemelik oldu: Sarhoştu ve bebeğin can güvenliği yoktu - 1

ABD’li şarkıcı , oğlunun bakıcısını işten çıkardığı için bakıcıyla davalık olmuş ve şarkıcının dadıyı haksız yere işten çıkardığı gibi iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Halsey’in avukatı açıklama yaptı.

Halsey oğlunun dadısıyla mahkemelik oldu: Sarhoştu ve bebeğin can güvenliği yoktu - 2

HAKSIZ YERE İŞTEN ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

27 yaşındaki şarkıcının oğlunun bakıcısı, sağlık nedeniyle izinli olduğu sırada işten çıkarıldığını ve sözleşmesinin haksız yere fes edildiğini iddia ederek şarkıcıya dava açmıştı.

Halsey oğlunun dadısıyla mahkemelik oldu: Sarhoştu ve bebeğin can güvenliği yoktu - 3

"SARHOŞTU VE BEBEK GÜVENDE DEĞİLDİ"

İddialar üzerine Halsey’in avukatı açıklama yaparak, "İddialar asılsızdır. Dadının işine Halsey'in bebeğiyle ilgilenirken bebeği gözetimsiz bırakması, ilgilenmemesi, çocuk onun sorumluluğundayken sarhoş olması ve güvende olmaması nedeniyle son verildi" dedi.

Halsey oğlunun dadısıyla mahkemelik oldu: Sarhoştu ve bebeğin can güvenliği yoktu - 4

"ÇALIŞIRKEN HİÇBİR ŞİKAYETİ YOKTU"

Öte yandan şarkıcının avukatı, bakıcının Halsey ile çalıştığı süre boyunca hiçbir şikayetin gündeme gelmediğini ve davanın devam ettiğini de belirtti.

Halsey oğlunun dadısıyla mahkemelik oldu: Sarhoştu ve bebeğin can güvenliği yoktu - 5

Halsey'in geçtiğimiz yıl temmuz ayında Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden Ender Ridley adında bir oğlu olmuştu.

Halsey oğlunun dadısıyla mahkemelik oldu: Sarhoştu ve bebeğin can güvenliği yoktu - 6

"HAMİLELİKTEN SONRA SAĞLIĞIM ÇOK DEĞİŞTİ"

Son dönemde yaşadığı sağlık problemleriyle sıklıkla gündeme gelen şarkıcı, "Hamile kaldığımdan ve doğum yaptığımdan beri sağlığım çok değişti. Gerçekten hastalanmaya başladım, yetişkin hayatımın çoğunda biraz hasta oldum" açıklamasını yapmıştı.

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