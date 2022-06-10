Halsey oğlunun dadısıyla mahkemelik oldu: Sarhoştu ve bebeğin can güvenliği yoktu

ABD’li şarkıcı Halsey, oğlunun bakıcısını işten çıkardığı için bakıcıyla davalık olmuş ve şarkıcının dadıyı haksız yere işten çıkardığı gibi iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Halsey’in avukatı açıklama yaptı.