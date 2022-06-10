Halsey oğlunun dadısıyla mahkemelik oldu: Sarhoştu ve bebeğin can güvenliği yoktu

Haberler - ntv.com.tr | 10.06.2022 - 10:48 - Son Güncelleme : 10.06.2022 - 10:57
27 yaşındaki şarkıcının oğlunun bakıcısı, sağlık nedeniyle izinli olduğu sırada işten çıkarıldığını ve sözleşmesinin haksız yere fes edildiğini iddia ederek şarkıcıya dava açmıştı.
İddialar üzerine Halsey’in avukatı açıklama yaparak, "İddialar asılsızdır. Dadının işine Halsey'in bebeğiyle ilgilenirken bebeği gözetimsiz bırakması, ilgilenmemesi, çocuk onun sorumluluğundayken sarhoş olması ve güvende olmaması nedeniyle son verildi" dedi.
Öte yandan şarkıcının avukatı, bakıcının Halsey ile çalıştığı süre boyunca hiçbir şikayetin gündeme gelmediğini ve davanın devam ettiğini de belirtti.
Halsey'in geçtiğimiz yıl temmuz ayında Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden Ender Ridley adında bir oğlu olmuştu.
Son dönemde yaşadığı sağlık problemleriyle sıklıkla gündeme gelen şarkıcı, "Hamile kaldığımdan ve doğum yaptığımdan beri sağlığım çok değişti. Gerçekten hastalanmaya başladım, yetişkin hayatımın çoğunda biraz hasta oldum" açıklamasını yapmıştı.