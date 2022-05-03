Halsey'den Ramazan Bayramı kutlaması

Haberler | 03.05.2022 - 11:53

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey, Instagram hesabından Ramazan Bayramı'nı kutlayarak Türk hayranlarını sevindirdi. Türk senarist Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren bir çocuk annesi şarkıcı Halsey, bayram paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Halsey'den Ramazan Bayramı kutlaması - 1

Türk sevgilisi Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oğlu Ender Ridley'i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı , kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Halsey'den Ramazan Bayramı kutlaması - 2

Instagram'da 29,3 milyon takipçisi olan Halsey, 

Instagram sayfasının hikayeler bölümünden, yetiştirdiği çileklerin fotoğrafını yayınlayıp, "Benim bahçemden sizinkine, bayramınız mübarek olsun" diye yazdı.

Ünlü ismin bu paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyanın gündemine oturdu.

Halsey'den Ramazan Bayramı kutlaması - 3

Eşi Alev Aydın'dan dolayı Türk kültürüne yakın olan ve Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Türkçe paylaşımlar da yapıyor. 

Alev Aydın, oğlu Ender Ridley ile fotoğrafını geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, sevgilisi ve oğlunun pozuna kayıtsız kalamamış, Türkçe "Nazar değmesin..." yorumunu yapmıştı.

Halsey'den Ramazan Bayramı kutlaması - 4

Hamilelik sürecini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, Allure dergisine verdiği röportajda, "Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak. Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak" demişti.

Halsey'den Ramazan Bayramı kutlaması - 5

Halsey en son, nisan ayı başında 2022 Grammy Ödülleri gecesine tek başına katılıp rahatsızlandığı için geceyi erken terk etmesiyle gündeme gelmişti. 27 yaşındaki şarkıcı, törenden birkaç gün önce çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis ameliyatı olmuştu.

Halsey'den Ramazan Bayramı kutlaması - 6

Halsey Grammy öncesi hastanedeyken çekilen cerrahi maskeli fotoğrafını paylaşarak, “En son Grammy’ye 2017’de katılmıştım. İlk çikolata kisti ameliyatımdan üç gün sonrasıydı ve dikişlerimle kırmızı halıda yürümüştüm. Şansım var ki, yıllar sonra ilk kez yarın tekrar gidiyorum. Üç gün önce (tahmin ettiniz) tekrar ameliyat oldum. Bunu paylaşmamım sebebi şu: Eğer beni görürseniz nazik olun, çünkü hassasım. Hassas ama heyecanlı” demişti.

Halsey'den Ramazan Bayramı kutlaması - 7
Halsey'den Ramazan Bayramı kutlaması - 8

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