Halsey'den Ramazan Bayramı kutlaması

Halsey Grammy öncesi hastanedeyken çekilen cerrahi maskeli fotoğrafını paylaşarak, “En son Grammy’ye 2017’de katılmıştım. İlk çikolata kisti ameliyatımdan üç gün sonrasıydı ve dikişlerimle kırmızı halıda yürümüştüm. Şansım var ki, yıllar sonra ilk kez yarın tekrar gidiyorum. Üç gün önce (tahmin ettiniz) tekrar ameliyat oldum. Bunu paylaşmamım sebebi şu: Eğer beni görürseniz nazik olun, çünkü hassasım. Hassas ama heyecanlı” demişti.