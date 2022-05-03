Halsey'den Ramazan Bayramı kutlaması

Haberler | 03.05.2022 - 11:53
Türk sevgilisi Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oğlu Ender Ridley'i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Instagram'da 29,3 milyon takipçisi olan Halsey,
Instagram sayfasının hikayeler bölümünden, yetiştirdiği çileklerin fotoğrafını yayınlayıp, "Benim bahçemden sizinkine, bayramınız mübarek olsun" diye yazdı.
Ünlü ismin bu paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyanın gündemine oturdu.
Eşi Alev Aydın'dan dolayı Türk kültürüne yakın olan ve Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Türkçe paylaşımlar da yapıyor.
Alev Aydın, oğlu Ender Ridley ile fotoğrafını geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, sevgilisi ve oğlunun pozuna kayıtsız kalamamış, Türkçe "Nazar değmesin..." yorumunu yapmıştı.
Hamilelik sürecini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, Allure dergisine verdiği röportajda, "Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak. Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak" demişti.
Halsey en son, nisan ayı başında 2022 Grammy Ödülleri gecesine tek başına katılıp rahatsızlandığı için geceyi erken terk etmesiyle gündeme gelmişti. 27 yaşındaki şarkıcı, törenden birkaç gün önce çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis ameliyatı olmuştu.
Halsey Grammy öncesi hastanedeyken çekilen cerrahi maskeli fotoğrafını paylaşarak, “En son Grammy’ye 2017’de katılmıştım. İlk çikolata kisti ameliyatımdan üç gün sonrasıydı ve dikişlerimle kırmızı halıda yürümüştüm. Şansım var ki, yıllar sonra ilk kez yarın tekrar gidiyorum. Üç gün önce (tahmin ettiniz) tekrar ameliyat oldum. Bunu paylaşmamım sebebi şu: Eğer beni görürseniz nazik olun, çünkü hassasım. Hassas ama heyecanlı” demişti.