Haluk Levent: Acil konut yaptıracağız

10 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki şiddetli depremler binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Kurtarma çalışmalarının hala devam ettiği deprem bölgesinde depremzedelere yardım eden ve AHBAP'ın kurucusu olan Haluk Levent, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.
Daha önce bugün akşam saat 22.00'de bir açıklama yapacağını duyuran AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent açıklamasını öne çekti.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Levent, "O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da Afad a aktaracağımı yazıp çiziyor. Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim" ifadelerini kullandı.
Levent, sözlerine "Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye, kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız! Açıklayacağım konu şuydu: Son 2 günde bazı işgüzarların sahada AHBAP faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağ olsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız" diye devam etti.
"İşimizin başındayız" diyen ünlü isim, "Daha önce açıkladığımız planları harfiyen uygulayacağız. Bu bütçenin biraz daha fazla miktarı tekrar bağış olarak gelince acil eylem planımıza geçtik ve evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik! Bilginize" ifadelerini kullandı.
Deprem bölgesinde olan Haluk Levent, 10 günlük bir bebeğe isim verdiğini duyurmuştu.
Ünlü isim paylaşımında "10 günlük bebek. Enkazdan çıkarıldılar. Ahbap Çadırkentinde yanımızda kalıyorlar. 'Abi daha isim koymamıştık sen koy adını' dediler. Adını 'Mavi' koydum" demişti.