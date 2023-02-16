Haluk Levent: Acil konut yaptıracağız

"SAĞ OLSUN YETKİLİLER OLAYI ÇÖZDÜLER"

Levent, sözlerine "Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye, kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız! Açıklayacağım konu şuydu: Son 2 günde bazı işgüzarların sahada AHBAP faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağ olsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız" diye devam etti.