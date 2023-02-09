Haluk Levent: Bölgeye kimse gönüllü gelmesin, yarardan çok zararı olabiliyor

KUZENİNİ KAYBETTİ

Öte yandan, müzisyen, küçük kuzeninin enkaz altında kalarak vefat ettiğini "Ahh ya ahh! Küçük kuzenim Güven Dönbak enkaz altında kaldı. Kurtarılamadı" sözleriyle paylaşmıştı.

Afetzedelere barınma sağlanması için harekete geçen Levent, konteyner satın alacaklarını şu sözlerle paylaşmıştı:



"Muazzam bir milletiz. Konteyner firmaları ile görüştüm. Sıfır maliyetle 2000 yerine 3000 konteyner satın alacağız. Ve Elazığ depreminde yaptığımız gibi hemen valiliklerle protokol yapacağız. Bugün Hatay'dayım yine. Yarın diğer şehir valilikleri ile görüşeceğim. Haydi bakalım."