Haluk Levent: Bölgeye kimse gönüllü gelmesin, yarardan çok zararı olabiliyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra vatandaşlar seferber olup yardım gönderirken, binlerce kişi de gönüllü olarak çalışmalara katılmak için bölgeye gidiyor.
Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile birlikte deprem bölgesinde olan Haluk Levent, sosyal medyadan gönüllü olarak çalışmak isteyenlere çağrıda bulundu.
Haluk Levent Twitter paylaşımında şu ifadeyi kullandı:
“Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin. Gerçekten çok kişi var. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor. Profesyonel ekip, araç, gereç vs. gelebilir ama kalbi güzel gönüllü çalışmak isteyenler için gün bugün değil! Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli! Lütfen gelmeyin.”
Depremin ardından afetzedeler için destek kampanyası başlatan Haluk Levent, Twitter hesabından sık sık depremle ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor. Sanatçı, depremzedelerin yardımına koşarken, Oktay Kaynarca ve Kıvanç Tatlıtuğ'un da kendisine yardım edeceğini açıkladı.
Levent “Bölgenin acil ihtiyaçları için İstanbul’a geldim. Çadır’dan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden, yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla pazarlık yaparken yanımda sıkı pazarlık yapacak Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca gibi dostlar olacak. Her yerle görüşeceğiz” dedi.
Öte yandan, müzisyen, küçük kuzeninin enkaz altında kalarak vefat ettiğini "Ahh ya ahh! Küçük kuzenim Güven Dönbak enkaz altında kaldı. Kurtarılamadı" sözleriyle paylaşmıştı.
Afetzedelere barınma sağlanması için harekete geçen Levent, konteyner satın alacaklarını şu sözlerle paylaşmıştı:
"Muazzam bir milletiz. Konteyner firmaları ile görüştüm. Sıfır maliyetle 2000 yerine 3000 konteyner satın alacağız. Ve Elazığ depreminde yaptığımız gibi hemen valiliklerle protokol yapacağız. Bugün Hatay'dayım yine. Yarın diğer şehir valilikleri ile görüşeceğim. Haydi bakalım."