Haluk Levent şikayetinden vazgeçti, Deniz Akkaya’nın davası düştü
Sanatçı Haluk Levent hakkında sosyal medyadan ‘depremzedelerin parasını çalıyor’, ‘nitelikli dolandırıcı’ şeklinde paylaşımlar yapan ve Levent’in şikayeti üzerine 3,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle hakkında dava açılan Deniz Akkaya’nın davası, Levent’in şikayetinden vazgeçmesi üzerine düştü.
Sanatçı ve Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent hakkında sosyal medya üzerinden ‘hırsız’, ‘nitelikli dolandırıcı’, ‘depremzedelerin parasını çalıyor’ şeklinde paylaşımlar yapan ve 3,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen eski manken Deniz Akkaya’nın yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Deniz Akkaya’nın avukatı hazır bulundu.