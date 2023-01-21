Haluk Levent'ten adaylık iddialarına yanıt

LEVENT'TEN EYT'LİLERE ÇAĞRI

Öte yandan, AHBAP Derneği'ndeki çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla EYT'lilere verdikleri sözü hatırlatmıştı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında "EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim. Ne demiştiniz? “İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız” O gün bugün işte. Ahbap Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz" mesajını yazdı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 3 sene önce yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Ankara'da bir araya gelmişti. Haluk Levent de mitinge katılarak vatandaşlara destek olmuştu.