Haluk Levent'ten deprem yardımı uyarısı

“BU ÜLKEYE KÖTÜLÜK YAPMAK İSTEMİYORSANIZ…”

Levent ayrıca deprem yardımları konusunda şu uyarıda bulundu:

“Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden ‘şu kadar kamyon yollayalım şuraya şunu yollayalım’ gibi tweet’ler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra.”