Haluk Levent'ten nostaljik bayram mesajı (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları)

Haberler - ntv.com.tr | 09.07.2022 - 16:31
Kurban Bayramı mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Haluk Levent "İyi Bayramlar Canlarım" notunu düştü. Gençlik fotoğrafını paylaşan müzisyenin değişimi dikkat çekti.
Fatih Terim
"40 yıl önce, 40 yıl sonra…Bazen şekerli bazen sade; yeri geldi sıcak yeri geldi soğumuş; zaman zaman uzakta, çoğu zaman yanı başında ama her zaman hayırlı ve hatırlı kahvemizi 40 yıldır paylaşıyoruz.
Beni 40 yılda daha iyi bir insan, baba, dede ve en önemlisi seven ve bağlı bir erkek yaptığın, içtiğimiz her kahveyi daha anlamlı kıldığın için teşekkür ederim.
Bir 40 yılımız daha olsa veya yine hayata gelsem acısıyla, tatlısıyla yine kahvemi seninle paylaşmak isterim. 40. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun"
Erol Evgin
"Elvan'ın bebekliği, benim gençliğim ve Uludağ"
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden bir çoğuna imzasını atan Arzu Film Aile Şerefi'nin setine ait bir kare "45 yıl önce bugün" notuyla paylaştı.
1976 yılında çekilen film, zengin çocuğu Oktay'ın fakir bir ailenin oğluna çarpmasıyla değişen hayatları konu alıyor.
Işıl Yücesoy
Oyuncu ve şarkıcı Işıl Yücesoy, yıllar önce çektiği selfie'yi, "1970'lerde özçekim böyle yapılıyordu. İlk özçekim ve ilk fotoğraf makinem. Siyah beyaz... Çok züğürt zamanlar . Yine de makineye para ayırabilmişim. Elimdeki tüm siyah beyaz kareler bu makineyleydi. Çok uzun zaman saklamıştım ama şimdi yok oldu" mesajıyla yayınladı.
73 yaşındaki sanatçının nostaljik selfie'sine çok sayıda beğeni mesajı yağdı.
Işın Karaca
"Yaş 18.
İlk profesyonel sahnem...
Tam 28 yıl öncesi.... Şaka gibi geliyor.
28 yıl...
Tek gerçeğim şarkılarım...
İdare edin, bugün fena duygusalım.."
Genco Erkal
"Bir bilmecem var çocuklar. Şu yaşadığımız karanlık günlerde ruhunuzu şenlendirecek bir fotoğraf paylaşıyorum. Buradaki kişilerin tümünün kimler olduğunu bilene istediği oyunuma iki kişilik davetiye veriyorum."
80’lerin sonu, İzmir Balçova Tesisleri. Bizim çocuk tiyatrosu turnesi, aynı oteli paylaştığımız kalabalık ekip Gereği Düşünüldü oyunuyla Levet Kırca & Oya Başar tiyatrosu. Soldan sağa beni atla Ayşe Erbulak, Umut Kırca, Oya Başar, Gaye Sökmen,arkada fotoğrafı ileten Demet Şeşen
Harbiye'de Gülizar Gazinosu'nda gerçekleşen ve sanat camiasından bir çok başarılı ismin katıldığı nişan töreninde Selami Şahin ve Didem Şahin'in nişan yüzüklerini Türk sanat müziğinin unutulmaz değerlerinden sanat güneşi Zeki Müren takmıştı.
32 senedir evlilikleri devam eden, üç çocuk sahibi usta sanatçı Selami Şahin ile eşi Didem Şahin'in 1985 senesinde gerçekleşen nişan töreninden yayınlanan fotoğrafları büyük ilgi topladı.
Ünlü yazar Sunay Akın, 1964 yılına ait bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Akın fotoğrafa, "Halit Kıvanç, hakemliğini yaptığı “Edebiyatçılar Birliği” ve “Artistler”in maçında, iki takımın kaptanıyla... Solda Orhan Kemal, sağda Haldun Taner... Edebiyatçılar maçı 5-3 kazanırlar... Tarih: 8 Haziran 1964..." notunu düştü.
Sezen Aksu
Cem Karaca-Selda Bağcan
Orhan Gencebay
Ayhan Işık
Ajda Pekkan
Celal Bayar ve Emel Sayın
Erol Taş
Muazzez Abacı, Terzi Mualla
MFÖ , Kerim Çaplı ve Murat Akaltun - 1982
Muşfik Kenter - 1953
Sadri Alışık, Çolpan İlhan ve oğulları Kerem Alışık
Şener Şen
Barış Manço-Orhan Gencebay
Türkan Şoray-Ediz Hun
Erol Evgin
Sezen Aksu