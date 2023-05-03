Hamam böceği Met Gala'da rol çaldı

Ünlü isimlerin ilginç görünümlerine ev sahipliği yapan ve bu yıl ikonik tasarımcı Karl Lagerfeld adına düzenlenen Met Gala'ya dünyaca ünlü birçok isim katıldı. Ama hiçbiri kırmızı halıdaki hamam böceği kadar konuşulmadı.
Met Gala'da kırmızı halıda görülen bir hamam böceği, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Hamam böceği, biletlerin 50 bin dolardan satışa çıktığı gecede Rihanna'yı beklerken sıkılan foto muhabirlerinin de dikkatini çekti.
Kırmızı halıda defalarca ölümden dönen böceği ilk olarak Variety "Bir hamamböceği Met Gala'ya geldi" notuyla paylaştı.
Ünlü fotoğrafçı Kevin Mazur'un yakından çektiği hamam böceği hakkında sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.
Böceğin bir süre sonra ezilerek öldüğü bilgisi paylaşılınca sosyal medya kullanıcıları veda mesajları yayınlamaya başladı.