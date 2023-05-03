Hamam böceği Met Gala'da rol çaldı

Ünlü isimlerin ilginç görünümlerine ev sahipliği yapan ve bu yıl ikonik tasarımcı Karl Lagerfeld adına düzenlenen Met Gala'ya dünyaca ünlü birçok isim katıldı. Ama hiçbiri kırmızı halıdaki hamam böceği kadar konuşulmadı.