Hamileyken aldatılma skandalından sonra Behati Prinsloo sosyal medyaya geri döndü

Ünlü model Behati Prinsloo, eşi Adam Levine tarafından aldatılma skandalının ardından sosyal medyaya geri döndü. 34 yaşındaki Namibyalı model, geçen ay Maroon 5 solisti eşi Adam Levine’in bir kadınla flört mesajlarının ortaya çıkmasının ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.
Üçüncü çocuğuna hamile olan Prinsloo, büyüyen göbeğini gözler önüne seren bir fotoğrafını yayımladı.
Geçen ay Sumner Stroh adındaki model, yayınladığı TikTok videosunda şarkıcının kendisine Instagram’dan mesaj attığını ve gizli bir ilişkileri olduğunu ileri sürmüştü.
Stroh, üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Levine’in modelin adını kullanıp kullanamayacağını sorduğunu belirtmişti. Şarkıcının modele attığı mesajlarda “Ciddi bir sorum var. Bir bebeğimiz olacak. Eğer erkek olursa ona Sumner adını vermek istiyorum. Senin için problem olur mu?” dediği görülüyordu.
Şarkıcı ile ilişkisi olduğunu iddia eden model ‘genç’ ve ‘saf’ olduğunu ve şarkıcının evliliğinin bitmiş olduğunu sandığını söylemiş, bir arkadaşının bu konuyu medya malzemesi yapacağını söylemesinin ardından konuya açıklama getirmek istediğini belirtmişti.
Hakkında çıkan aldatma iddialarına ise şarkıcıdan cevap gecikmemiş, Levine, “Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi. Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım” demişti.
Behati Prinsloo-Adam Levine çiftinin Dusty Rose (5) ve Gio Grace (4) adında iki çocuğu bulunuyor.
2014 yılında evlenen çift, çocuklarıyla ilgili çok paylaşım yapmamaya ve özel hayatlarını gizli tutmaya çalışıyor.