Hamileyken aldatılma skandalından sonra Behati Prinsloo sosyal medyaya geri döndü

ADAM LEVINE: ÇİZGİYİ AŞTIM

Hakkında çıkan aldatma iddialarına ise şarkıcıdan cevap gecikmemiş, Levine, “Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi. Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım” demişti.