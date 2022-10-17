Hamileyken aldatılma skandalından sonra Behati Prinsloo sosyal medyaya geri döndü

Üçüncü çocuğuna hamile olan ünlü Victoria's Secret modeli Behati Prinsloo, eşi Adam Levine'in geçen ay "Çizgiyi aştım" diye itiraf ettiği aldatma skandalının ardından ilk kez sosyal medyada göründü.

Hamileyken aldatılma skandalından sonra Behati Prinsloo sosyal medyaya geri döndü - 1

Ünlü model Behati Prinsloo, eşi Adam Levine tarafından aldatılma skandalının ardından sosyal medyaya geri döndü. 34 yaşındaki Namibyalı model, geçen ay Maroon 5 solisti eşi Adam Levine’in bir kadınla flört mesajlarının ortaya çıkmasının ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

Hamileyken aldatılma skandalından sonra Behati Prinsloo sosyal medyaya geri döndü - 2

Üçüncü çocuğuna hamile olan Prinsloo, büyüyen göbeğini gözler önüne seren bir fotoğrafını yayımladı.

Hamileyken aldatılma skandalından sonra Behati Prinsloo sosyal medyaya geri döndü - 3

Geçen ay Sumner Stroh adındaki model, yayınladığı TikTok videosunda şarkıcının kendisine Instagram’dan mesaj attığını ve gizli bir ilişkileri olduğunu ileri sürmüştü.

Hamileyken aldatılma skandalından sonra Behati Prinsloo sosyal medyaya geri döndü - 4

ÇOCUĞUNA ONUN ADINI VERMEK İSTEDİ

Stroh, üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Levine’in modelin adını kullanıp kullanamayacağını sorduğunu belirtmişti. Şarkıcının modele attığı mesajlarda “Ciddi bir sorum var. Bir bebeğimiz olacak. Eğer erkek olursa ona Sumner adını vermek istiyorum. Senin için problem olur mu?” dediği görülüyordu.

Hamileyken aldatılma skandalından sonra Behati Prinsloo sosyal medyaya geri döndü - 5

Şarkıcı ile ilişkisi olduğunu iddia eden model ‘genç’ ve ‘saf’ olduğunu ve şarkıcının evliliğinin bitmiş olduğunu sandığını söylemiş, bir arkadaşının bu konuyu medya malzemesi yapacağını söylemesinin ardından konuya açıklama getirmek istediğini belirtmişti.

Hamileyken aldatılma skandalından sonra Behati Prinsloo sosyal medyaya geri döndü - 6

ADAM LEVINE: ÇİZGİYİ AŞTIM

Hakkında çıkan aldatma iddialarına ise şarkıcıdan cevap gecikmemiş, Levine, “Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi. Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım” demişti.

Hamileyken aldatılma skandalından sonra Behati Prinsloo sosyal medyaya geri döndü - 7

Behati Prinsloo-Adam Levine çiftinin Dusty Rose (5) ve Gio Grace (4) adında iki çocuğu bulunuyor.

2014 yılında evlenen çift, çocuklarıyla ilgili çok paylaşım yapmamaya ve özel hayatlarını gizli tutmaya çalışıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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