Hande Erçel Cannes kırmızı halısında

Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali, birçok başarılı yapıma ve ünlü isimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Gişe rekortmeni Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanı olduğu festivale birçok Türk oyuncu katıldı.