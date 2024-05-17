Hande Erçel Cannes kırmızı halısında

İddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'ne Hande Erçel katıldı. Oyuncu, efsane yönetmen Francis Ford Coppola'nın merakla beklenen yeni filmi Megalopolis'in prömiyerinde boy gösterdi.

Hande Erçel Cannes kırmızı halısında - 1

Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali, birçok başarılı yapıma ve ünlü isimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Gişe rekortmeni Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanı olduğu festivale birçok Türk oyuncu katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Hande Erçel Cannes kırmızı halısında - 2

O isimlerden biri de Hande Erçel oldu.

Oyuncu, Balmain imzalı kırmızı straplez elbisesiyle Cannes kırmızı halısında yürüdü.

Hande Erçel Cannes kırmızı halısında - 3

Erçel, İtalyan asıllı Amerikalı yönetmen Francis Ford Coppola'nın merakla beklenen yeni filmi Megalopolis'in prömiyerine katıldı.

Hande Erçel Cannes kırmızı halısında - 4

Erçel geçtiğimiz yıl da bir markanın elçisi olarak Cannes Film Festivali'ne katılmıştı.

Hande Erçel Cannes kırmızı halısında - 5

Oyuncunun kırmızı halı stili beğeni topladı.

Hande Erçel Cannes kırmızı halısında - 6

Öte yandan, Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü isimler arasında Birce Akalay da yer alıyor. Birce Akalay da sosyal medya hesabından Cannes paylaşımları yaptı.

Hande Erçel Cannes kırmızı halısında - 7

Pınar Deniz bir markanın elçisi olarak festivale katıldı.

Hande Erçel Cannes kırmızı halısında - 8

Sibil Çetinkaya Cannes Film Festivali'ne Şükrü Özyıldız ile katıldı

DAHA FAZLA GÖSTER