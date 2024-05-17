Hande Erçel Cannes kırmızı halısında
İddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'ne Hande Erçel katıldı. Oyuncu, efsane yönetmen Francis Ford Coppola'nın merakla beklenen yeni filmi Megalopolis'in prömiyerinde boy gösterdi.
Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali, birçok başarılı yapıma ve ünlü isimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Gişe rekortmeni Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanı olduğu festivale birçok Türk oyuncu katıldı.