Hande Erçel ile ayrılan Hakan Sabancı'dan yeni açıklama: Biz bitirdik

"HİÇBİR ZAMAN MÜDAHİL OLMADIM"

Ayrılığa sebep olduğu iddialarıyla gündem olan Arzu Sabancı da sessizliğini bozdu ve şöyle bir açıklama yaptı:

"Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımın öz hayatı tamamen kendi tercihlerine ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman müdahil olmadık ve olmayacağız. Beni olmadığım gibi gösterilmeye çalışılması üzüyor..."