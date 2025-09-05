Hande Erçel ile ayrılan Hakan Sabancı'dan yeni açıklama: Biz bitirdik

Oyuncu Hande Erçel ile 3 yıllık ilişkisini sürpriz bir şekilde noktalayan Hakan Sabancı'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Hande Erçel ile ayrılan Hakan Sabancı'dan yeni açıklama: Biz bitirdik - 1

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, ilişkileri bitse de magazin gündeminden düşmüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Hande Erçel ile ayrılan Hakan Sabancı'dan yeni açıklama: Biz bitirdik - 2

3 YILLIK AŞKTA MUTSUZ SON

Evlenmeleri beklenen ünlü çift, geçtiğimiz hafta 3 yıllık ilişkilerini noktaladı.

Hande Erçel ile ayrılan Hakan Sabancı'dan yeni açıklama: Biz bitirdik - 3

Birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından kaldıran Erçel ile Sabancı'nın ayrılığıyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

Hande Erçel ile ayrılan Hakan Sabancı'dan yeni açıklama: Biz bitirdik - 4

İkilinin evlilik konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve anne Arzu Sabancı'nın bu ilişkiyi onaylamadığı öne sürüldü. Bir diğer iddia ise çiftin ihanet sebebiyle ayrıldığıydı.

Hande Erçel ile ayrılan Hakan Sabancı'dan yeni açıklama: Biz bitirdik - 5

"ALDATMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ayrılık sonrası ilk açıklama Hakan Sabancı'dan geldi. Ünlü iş insanı, "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel ile ayrılan Hakan Sabancı'dan yeni açıklama: Biz bitirdik - 6

"HİÇBİR ZAMAN MÜDAHİL OLMADIM"

Ayrılığa sebep olduğu iddialarıyla gündem olan Arzu Sabancı da sessizliğini bozdu ve şöyle bir açıklama yaptı:

"Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımın öz hayatı tamamen kendi tercihlerine ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman müdahil olmadık ve olmayacağız. Beni olmadığım gibi gösterilmeye çalışılması üzüyor..."

Hande Erçel ile ayrılan Hakan Sabancı'dan yeni açıklama: Biz bitirdik - 7

"SAYGISIZCA BİR DURUM OLMAYA BAŞLADI"

Anne Sabancı'nın ardından oğlu Hakan Sabancı da yeni bir açıklama yaptı.

Gazete Magazin kameralarına konuşan Sabancı, ayrılıkla ilgili son kez açıklama yaptığını söyledi ve ekledi:

"Güzel giden bir beraberliğimiz vardı, bir şekilde biz bitirdik. Karşılıklı karar aldık. Herkes bir şey diyor. Konunun üçüncü şahıslarla alakası yok. Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısız şeyler beni üzüyor. Kendisi açıklama yapmak durumunda kaldı. Bizim Hande ile çok güzel ilişkimiz vardı ve bitirme kararı aldık. Konunun başka hiçbir şeyle alakası yok. Biraz saygısızca bir durum olmaya başladık. Konunun üçüncü şahıslarla ve ailemle alakası yok. İlişkiler yaşanır ya devam eder ya da etmez. Bunun iki kişinin kararı olduğunu düşünüyorum."

DAHA FAZLA GÖSTER