Hande Erçel ile ayrılan Hakan Sabancı'dan yeni açıklama: Biz bitirdik

"SAYGISIZCA BİR DURUM OLMAYA BAŞLADI"
Anne Sabancı'nın ardından oğlu Hakan Sabancı da yeni bir açıklama yaptı.
Gazete Magazin kameralarına konuşan Sabancı, ayrılıkla ilgili son kez açıklama yaptığını söyledi ve ekledi:
"Güzel giden bir beraberliğimiz vardı, bir şekilde biz bitirdik. Karşılıklı karar aldık. Herkes bir şey diyor. Konunun üçüncü şahıslarla alakası yok. Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısız şeyler beni üzüyor. Kendisi açıklama yapmak durumunda kaldı. Bizim Hande ile çok güzel ilişkimiz vardı ve bitirme kararı aldık. Konunun başka hiçbir şeyle alakası yok. Biraz saygısızca bir durum olmaya başladık. Konunun üçüncü şahıslarla ve ailemle alakası yok. İlişkiler yaşanır ya devam eder ya da etmez. Bunun iki kişinin kararı olduğunu düşünüyorum."