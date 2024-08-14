Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu

Filmin çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da gerçekleşti.

Şehirli kariyer sahibi Aslı karakterine hayat veren Hande Erçel ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Senaryosunu okuduğum andan itibaren büyüsüne kapıldığım bir hikayenin içinde, Aslı karakterini izleyiciyle buluşturacak olmanın mutluluğu içindeyim. Harika bir ekiple her günü ayrı bir keyifle geçen çekimlerimizi tamamladık. Bizim çekerken hissettiğimiz heyecan ve mutluluğun katlanarak izleyiciye de geçmesini umuyorum.”

İşte Hande Erçel'in tatil paylaşımları....