Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu
Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Hande Erçel tatil fotoğraflarını paylaştı.
Bir süredir Mikonos'ta tatilin tadını çıkaran Hande Erçel yeni paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Bir süredir Mikonos'ta tatilin tadını çıkaran Hande Erçel yeni paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Uzun bir aradan sonra Rüzgara Bırak filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile karesini paylaştı.
Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, ablası Gamze Erçel ile poz verdi.
Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde "Her şey çok yolunda, çok güzel gidiyor" demişti.
Erçel, Sabancı ile evlenecekleri yönündeki iddialara ise "Olursa zaten bilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, oyuncu Barış Arduç ile Rüzgara Bırak adlı filmde rol aldı.
Senaryosunu Ceylan Naz’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden’in oturduğu hazırlıkları uzun zamandır devam eden filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.
Filmin çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da gerçekleşti.
Şehirli kariyer sahibi Aslı karakterine hayat veren Hande Erçel ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“Senaryosunu okuduğum andan itibaren büyüsüne kapıldığım bir hikayenin içinde, Aslı karakterini izleyiciyle buluşturacak olmanın mutluluğu içindeyim. Harika bir ekiple her günü ayrı bir keyifle geçen çekimlerimizi tamamladık. Bizim çekerken hissettiğimiz heyecan ve mutluluğun katlanarak izleyiciye de geçmesini umuyorum.”
İşte Hande Erçel'in tatil paylaşımları....