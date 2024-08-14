Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Hande Erçel tatil fotoğraflarını paylaştı.

Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu - 1

Bir süredir Mikonos'ta tatilin tadını çıkaran Hande Erçel yeni paylaşımlarıyla gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu - 2

Uzun bir aradan sonra Rüzgara Bırak filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile karesini paylaştı.

Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu - 3

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, ablası Gamze Erçel ile poz verdi.

Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu - 4

Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde "Her şey çok yolunda, çok güzel gidiyor" demişti.

Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu - 5

Erçel, Sabancı ile evlenecekleri yönündeki iddialara ise "Olursa zaten bilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu - 6

BARIŞ ARDUÇ İLE BAŞROLDE

Öte yandan, oyuncu Barış Arduç ile Rüzgara Bırak adlı filmde rol aldı.

Senaryosunu Ceylan Naz’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden’in oturduğu hazırlıkları uzun zamandır devam eden filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu - 7

Filmin çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da gerçekleşti. 

Şehirli kariyer sahibi Aslı karakterine hayat veren Hande Erçel ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Senaryosunu okuduğum andan itibaren büyüsüne kapıldığım bir hikayenin içinde, Aslı karakterini izleyiciyle buluşturacak olmanın mutluluğu içindeyim. Harika bir ekiple her günü ayrı bir keyifle geçen çekimlerimizi tamamladık. Bizim çekerken hissettiğimiz heyecan ve mutluluğun katlanarak izleyiciye de geçmesini umuyorum.”

İşte Hande Erçel'in tatil paylaşımları....

Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu - 8
Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu - 9
Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu - 10
Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu - 11
Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu - 12
Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu - 13
Hande Erçel tatil kareleriyle gündem oldu - 14
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