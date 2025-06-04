Hande Erçel tekne pozlarıyla beğeni topladı

Ünlü oyuncu Hande Erçel teknede verdiği pozlarla gündem oldu.

Hande Erçel tekne pozlarıyla beğeni topladı - 1

Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel hem yer aldığı yapımlarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Hande Erçel tekne pozlarıyla beğeni topladı - 2

Sevgilisiyle sık sık seyahate çıkan 31 yaşındaki oyuncu teknede verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel tekne pozlarıyla beğeni topladı - 3

Arkadaşlarıyla tekne tatiline çıkan Erçel, oyuncu Begüm Akkaya'nın yer aldığı kareleri paylaştı.

Hande Erçel tekne pozlarıyla beğeni topladı - 4

Erçel'in paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Hande Erçel tekne pozlarıyla beğeni topladı - 5

Öte yandan, daha önce iki farklı projede başrolleri üstlenen Barış Arduç ile Erçel yeni bir dizide bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Hande Erçel tekne pozlarıyla beğeni topladı - 6

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikili Kore dizisi "Queen Of Tears' ın (Gözyaşı Kraliçesi) uyarlamasında başrolleri paylaşacak. Engin Erden'in yönetmen koltuğunda oturacağı öğrenildi.

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