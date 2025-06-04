Hande Erçel tekne pozlarıyla beğeni topladı
Ünlü oyuncu Hande Erçel teknede verdiği pozlarla gündem oldu.
Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel hem yer aldığı yapımlarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel hem yer aldığı yapımlarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Sevgilisiyle sık sık seyahate çıkan 31 yaşındaki oyuncu teknede verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
Arkadaşlarıyla tekne tatiline çıkan Erçel, oyuncu Begüm Akkaya'nın yer aldığı kareleri paylaştı.
Erçel'in paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.
Öte yandan, daha önce iki farklı projede başrolleri üstlenen Barış Arduç ile Erçel yeni bir dizide bir araya gelmeye hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikili Kore dizisi "Queen Of Tears' ın (Gözyaşı Kraliçesi) uyarlamasında başrolleri paylaşacak. Engin Erden'in yönetmen koltuğunda oturacağı öğrenildi.