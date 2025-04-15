Hande Erçel yeni filmi için imaj tazeledi (Ünlülerin değişimi)
Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel imaj değiştirdi. Yeni projesi için uzun saçlarını kısaltan ünlü isim, hayranlarını şaşırttı. Erçel imajını değiştiren tek isim değil. Kimi estetik operasyon yaptırıyor, kimi saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Son olarak başrollerini Barış Arduç ile paylaştığı Rüzgara Bırak filmiyle gündeme gelen Hande Erçel, bu kez İki Dünya Bir Dilek adlı filmde başrol oynayacak.