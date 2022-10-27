Hande Erçel'den duygusal mesaj

"TÜM ÇİÇEKLER BUGÜN AÇMIŞ OLMALI"

28 yaşındaki Erçel paylaşımında "Tüm çiçekler bugün açmış olmalı... 25 Ekim ve her gün... Seni çok ama çok özleyerek... Güzeller güzeli annem..." ifadelerini kullandı.