Hande Erçel'den duygusal mesaj

Güneşin Kızlar ve Sen Çal Kapımı yapımlarıyla tanınan ünlü oyuncu Hande Erçel, kanser sebebiyle 2019 yılında kaybettiği annesi hakkında paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yapan oyuncu, annesi Aylin Erçel'in doğum gününü kutladı.
28 yaşındaki Erçel paylaşımında "Tüm çiçekler bugün açmış olmalı... 25 Ekim ve her gün... Seni çok ama çok özleyerek... Güzeller güzeli annem..." ifadelerini kullandı.
Oyuncu daha önceki paylaşımlarından birinde "Bir kelebek öptü boynumu... Çok özledim anneciğim" notunu düşmüştü.