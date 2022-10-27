Hande Erçel'den duygusal mesaj

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel hakkında sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı.

Hande Erçel'den duygusal mesaj - 1

Güneşin Kızlar ve Sen Çal Kapımı yapımlarıyla tanınan ünlü oyuncu Hande Erçel,  kanser sebebiyle 2019 yılında kaybettiği annesi hakkında paylaşım yaptı.

Hande Erçel'den duygusal mesaj - 2

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yapan oyuncu, annesi Aylin Erçel'in doğum gününü kutladı.

Hande Erçel'den duygusal mesaj - 3

"TÜM ÇİÇEKLER BUGÜN AÇMIŞ OLMALI"

28 yaşındaki Erçel paylaşımında "Tüm çiçekler bugün açmış olmalı... 25 Ekim ve her gün... Seni çok ama çok özleyerek... Güzeller güzeli annem..."  ifadelerini kullandı.

Hande Erçel'den duygusal mesaj - 4

Oyuncu daha önceki paylaşımlarından birinde "Bir kelebek öptü boynumu... Çok özledim anneciğim" notunu düşmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

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